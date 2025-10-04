今回は、略奪婚をした女性に因果応報が起きたエピソードを紹介します。

「私、こんなひどいことしてたんだ…」

「あるとき既婚者だった元カレとばったり再会し、不倫関係になりました。その後元カレは奥さんと離婚し、私と再婚してくれたんです。いわゆる略奪婚です。

そして結婚後少したち妊娠、出産しましたが、元カレだった夫は父親の自覚ゼロで、あきれました。『子供ばっかで俺のことはどうでもいいのかよ』と愚痴ってくるのを聞くたびに、『そんなこと考えるヒマがあるなら、育児を手伝ってほしい』とイライラ……。

そんな日々を過ごす中、夫が浮気していると分かりました。ショックでしたし、夫の元奥さんに対し、『私、こんなひどいことしてたんだ……本当に申し訳なかったな』と思い、後悔と反省をしました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 夫に浮気されて初めて、自分が不倫したことを反省したようですが、もう取り返しがつかないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。