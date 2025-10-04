歌手の和田アキ子（75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。役所からの連絡について語った。

番組アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は、厚生労働省がインフルエンザの流行時期に入ったと発表したと伝えた。

こまめな手洗い、うがい、消毒を呼びかけ、和田は「そう。あとマスクでしょ。あたしはもうコロナ以降、マスクは絶対的な防御だと思っているんですけど」と続けた。

また自治体から「最近、この年（75）になってインフルエンザとコロナワクチン、無料の券（予診票）が来ました。それで打ってもらえる病院の一覧表、その住んでる地域の」と明かし、「物凄くうれしい」と声を弾ませた。

「申し訳ないけど、あたし医療費半端なく払ってるんですよ、3割」とぶっちゃけ。「それで前から言ってるように、目だって10万円単位ですから」と右は網膜色素上皮裂孔で、定期的に注射をしていると話していた目についても言及すると「で、リウマチもそうだし。たまに膝とか股関節もみてもらって」とも話した。

「だって障害者4級（の身体障害者手帳を）持ってますからね。バスとかはタダなんですけど、タクシーは安くなるのかな。でもあまり乗らないから」と語った。

垣花が「なんでしょう、無料という言葉に」反応しているのかと尋ねると、和田は「なんかうれしいんですよ。飾りたいぐらい」「タダはうれしいわほんまに」と繰り返した。