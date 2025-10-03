¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥ì¡¼¥Þ¥ó Photo/¥¢¥ê¡¼¥·¥ã¡¦¥ì¡¼¥Þ¥ó¤ÎInstagram¤è¤ê

¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¢¥ê¡¼¥·¥ã¡¦¥ì¡¼¥Þ¥ó¤¬¡¢¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¤ÎÇË¶ÉÊóÆ»¸å¡¢¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¼«¿È¤ÎÆÈ¿È¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£Æ±Áª¼ê¤Ï¥³¥â¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤È¶¦¤Ë¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤ÎÍ­Ì¾¤Ê¥Ó¥¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØThe Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é»þÂå¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥É¥¦¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¥ì¡¼¥Þ¥ó¤À¤¬¡¢2¿Í¤¬¶¦¤Ë¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó½ª¤ï¤ê¤ËÇË¶É¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤½¤Î¸å¥³¥â¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢¥ë¥¤¥¹¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

º£²ó¡¢¥ì¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°áÁõ¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬¹ø¤Ë·ë¤ó¤À¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥Õ¥§¥¹¥È¤Î½¬´·¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤ò±¦Â¦¤Ë·ë¤Ö¤È¡Ö¸òºÝÁê¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢¥ì¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥ê¥Ü¥ó¤òº¸Â¦¤Ë·ë¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤Ç¿·¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

Æ±Áª¼ê¤¬¡¢Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¥¸¥ç¥Ã¥­¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¤¿¤Á¤È¤Î½µËö¤¬Âç¹¥¤­¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥¤¥¹¤È¤ÎÇË¶É¸å¤â¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£Èà½÷¤Î¥³¥â¤Ç¤Î³èÌö¡¢¤½¤·¤Æº¸¥ê¥Ü¥ó¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¤Î¹ÔÊý¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£