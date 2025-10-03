この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

道山ケイ「朝食を無理に食べさせるのは過干渉」不登校・こだわり強い子の接し方を提言

人気子育てチャンネル『【朝食べない子】イライラせず愛情を伝える方法とは？不登校・こだわりの強い子への接し方』にて、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が朝食を食べたがらない子どもへの対応について自身の見解を語った。道山氏は、相談者から寄せられた「朝食を食べると戻しそうと言って食べない」「愛情バロメータも上げたい」といった悩みに答える形で、「無理やり頑張って食べさせてしまうと、いい結果は出ません」と強調。「子どものこだわりや気持ちを尊重しつつ、自然と食べられるように導くことが大切」と語った。



道山氏は、メルマガ読者1264人に行った独自アンケートの結果を紹介。「平均点80点以上の子の92%は毎日朝食を食べていた一方、平均点40点未満の子は56%しか朝食を食べていなかった」と明かし、「もちろん因果関係は簡単じゃないが、朝食を食べる子は成績面でも有利な傾向がある」と述べた。しかしその上で「無理やり食べさせることは過干渉。絶対やってはいけない」と断言、「人によって正解は異なる」とし、自身も様々な朝食スタイルを試してきた体験を例に挙げた。



さらに、「愛情ボロメータ、つまり親の愛情がしっかり伝われば、子どもの気力や食欲の改善につながる」と指摘。「好きなご飯を作ってあげたり、話をたくさん聞くなど、子どもの要求に寄り添うことが大切」とアドバイス。「アイスやお菓子など、子どもが無理なく食べられるものから始めてもOK」と提案した。



また、今回のケースでは「こだわりが強く完璧主義」であることから、「発達障害ASDなどの特性が隠れている場合もある」とし、「一度専門家の検査を検討してみると、より適切なサポートや学校での配慮が受けられる」と語った。「検査は親だけでも受けられるので、心配な方はまず傾向だけ調べてみては」と専門的な視点からのアプローチも紹介している。



配信の締めくくりには「悩みがあればぜひ僕の公式サイトから無料で質問を送ってほしい。誰でも相談できるので一人で抱え込まないでほしい」と思春期の親たちにエールを送った。