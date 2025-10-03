この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画タイトル「自殺してしまう本当の原因【希死念慮】」にて、精神科医・臨床心理士・公認心理師である生活に役立つメンタルヘルス氏が、自殺を招く心の現象“希死念慮”について詳しく語った。 動画では最初に、「死神はファンタジーの世界の存在ですが、自殺未遂をした患者さんの話を聞いていると、実際に存在するような気持ちになります」と死神という“存在”を比喩として引き合いに出し、本当の自殺の引き金について解説した。



生活に役立つメンタルヘルス氏は「精神医学では、死にたい気持ちのことを希死念慮と呼び、主に鬱病などの精神疾患の症状として現れます」と説明。患者の体験談として「突然後ろから“飛び込め!”という声と共に突き飛ばされたような感じがした」「パートナーからきつい言葉をかけられたとき、頭が真っ白になり、飛び降りなくてはならないという衝動に駆られた」など、希死念慮が“外部からの衝動”として現れる様子を紹介した。この現象を氏は「まるで心の中の時点で死神に取り憑かれ、心が弱ったタイミングで死神が暴れ出す感じ」と表現している。



また、同氏は「実は起死念慮を自分の心の内側の存在ではなく、死神のような心の外の存在として考えることは治療的にも効果があります」と語り、「これを精神医学では“外在化”と呼びます」と解説。希死念慮を“自分のもの”ではなく外からやってきた訪問者とみなし、「死神がやってきた、と客観的に考えることで、衝動を抑えることができる」と助言した。



自殺リスクと希死念慮については、「自殺を試みる人に共通する心理状態は、自分の存在が周囲に迷惑をかけていると感じていること。“無価値観”が自殺に最も近づきやすい心の状態」とし、うつ病や精神疾患がある場合や子供のころのトラウマ、家庭環境なども影響していると述べている。加えて「家族や友達といった大切な人・存在との絆が失われたとき、孤独な立場になると起死念慮が湧いてきます」と指摘。



さらに「アルコールや違法薬物の摂取により、理性が弱ったとき死神の思い通りになる」と警鐘を鳴らし、「死神は特に酒飲みが大好きです」と注意を促した。動画の終盤では、「世の中に生きる価値のない人はいません」と強調。「死神の言葉に騙されないようにしましょう」と呼びかけ、「死神が来ても、見て見ぬふりをして慌てないことが最も賢い選択。自分で対処できないときは、誰かに助けを求めてください」と締めくくった。