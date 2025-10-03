回転寿司（ずし）チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司（大阪府堺市）が、「LINE FRIENDS」のグローバル人気キャラクターブランド「BT21」とタイアップしたキャンペーンを10月3日から開催します。くら寿司と「BT21」によるキャンペーンは今回が3回目。

限定メニューとして、「RJとTATAのまぐろとびこチュモッパ」（280円、以下、税込み）、「CHIMMYとSHOOKYのチョコバナナパフェ」（530円）、「MANGとCOOKYとKOYAのピーチサイダーゼリー」（530円）が発売。

「RJとTATAのまぐろとびこチュモッパ」は、韓国の家庭料理「チュモッパ」をにぎりにアレンジし、とびこのプチプチ食感とたくあんの歯ごたえが楽しめます。「CHIMMYとSHOOKYのチョコバナナパフェ」は、サクサク食感のチョコフレーク、ふわふわのカットスポンジ、なめらかなチョコホイップを重ね、濃厚なチョコポーションアイスと甘みたっぷりのバナナをトッピングしたスイーツ。チョコソースとザクザク食感の黄色のシュガースプレーで彩りもあり、見た目も楽しめます。「MANGとCOOKYとKOYAのピーチサイダーゼリー」は、フルーティーなピーチソーダにぷるぷる食感のサイダーゼリーを合わせ、ブドウのホイップをトッピング。ラズベリー顆粒の甘酸っぱさが味を引き締める、華やかなドリンクになっています。それぞれ、特製ステッカーが付属しています。

店舗の各テーブルに備え付けられた「皿回収ポケット」に、食べ終えた皿5枚を入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン！」では、当たりが出ると、各キャラクターの「フィギュア」（全7種）、「缶バッジ」（全10種）、「アクリルステッカー」（全10種）がもらえます。

2500円の会計ごとに、クリアファイルやクッションチャームといったオリジナルグッズがもらえるプレゼントキャンペーンを第2弾まで実施。第1弾は、オリジナルクリアファイル（全4種）、同月17日からの第2弾はクッションチャーム（全4種）になっています。

※価格は店舗によって異なります。