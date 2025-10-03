男性の周りに大集合するたくさんのワンコたち、その中で『小型犬のフリ』をするゴールデンレトリバーさんが…。その微笑ましい光景は記事執筆時点で61万回を超えて表示されており、3.6万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：男性に大集合する小型犬たち→1匹だけ『大型犬』が混ざり…まさかの『勘違いしている様子』】

男性の周りに大集合する犬たち…

Xアカウント『@yumippe4981』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ハリー」くんのお姿。この日もたくさんの犬友さんたちと共に過ごしていたというハリーくん。

自分を『小型犬だと勘違いする大型犬』が話題に

犬友の飼い主さんの周りに集まっていたという4匹の小型犬さん、そしてその一番後ろで…ハリーくんはどこか控えめにちょこんと座っていたのだといいます。

小さなお友だちに場所を譲りつつも、ちょっぴり前のめりで気持ちが全面に出てしまっているその健気なお姿は、あまりにも愛くるしいものだったそう。

飼い主さんの言葉の通り『小さいつもり』でいることが伝わってくるその光景は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ちゃんと後ろで順番待ってるの偉い」「小さいつもりなの可愛い」「可愛すぎです」「そういう性格の子大好き」「可愛いなぁ」など多くのコメントが寄せられています。

沖縄で暮らすゴールデンレトリバーの男の子

2019年11月18日生まれのハリーくんは、沖縄で暮らすゴールデンレトリバーの男の子。たくさんの犬友さんに囲まれて海で遊ぶお姿は、あまりにも素敵なもの。

ご家族に溺愛されながらありのままのびのびと幸せに暮らすそのお姿は、日々多くの人々にゴールデンレトリバーの魅力や笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@yumippe4981」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。