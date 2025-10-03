¡Ú²¤½£¥ê¡¼¥°¡Û¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡È¸¸¡É¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¶ì¸À¡Ö¸í¿³¤òÇ§¤á¤¿¡×
¡¡¡þ²¤½£¥ê¡¼¥°¡¡1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È 0¡½2 ¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¡Ê2025Ç¯10·î2Æü¡¡¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ë
¡¡²¤½£¥ê¡¼¥°1¼¡¥ê¡¼¥°Âè2Àï¤¬2Æü¤Ë³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎFW¾åÅÄåºÀ¤¤ÈDFÅÏÊÕ¹ä¤¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥é¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀï¤ËÂ³¤¯¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤Ç7»î¹ç6ÆÀÅÀ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Î¾åÅÄ¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â·èÄêµ¡¤ËÍí¤ó¤À¡£0¡½0¤ÎÁ°È¾26Ê¬¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÊü¤Ã¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤Ë¤Ï¤¸¤«¤ì¤¿¡£Æ±27Ê¬¤Ë¤â±¦¥¯¥í¥¹¤òÃæ±û¤«¤éÆ¬¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë±¦¤Ë³°¤ì¤¿¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤Ï±¦CK¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊü¤Ã¤¿¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤ËÅÏÊÕ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÆÀÅÀ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È¸¸¡É¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ú¥ë¥·¡¼´ÆÆÄ¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¤ÈÊóÆ»¡£»Ø´ø´±¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÅÏÊÕ¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤È¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Èó¾ï¤Ë´ñÌ¯¤À¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¿³È½¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«ÀâÌÀ¤òµá¤á¤¿¡£¿³È½¤Ï¿ô²ó¡È¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤ÏÈà¤¬¸í¿³¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤âÌµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÞÕ¿È¡Ê¤³¤ó¤·¤ó¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¢¤ÇÁË»ß¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¹¶·â¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤Ï2¼ºÅÀ¤Ç¤ÎÇÔÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥àÁê¼ê¤ËÉáÄÌ¤Ï¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â8²ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤¿¡£