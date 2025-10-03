脳科学者・茂木健一郎が熱弁「全力で最後まで駆け抜けよう」受験間近の人々へ熱いメッセージ
YouTube番組『#脳教室 最後まで全力でかけぬけろ！』で、脳科学者の茂木健一郎さんが受験や試験本番を控えた人々へ、熱いエールを送った。動画内で茂木さんは、受験シーズンを迎える人々へ「最後まで全力で駆け抜けよう」と呼びかけた。
「本番が近づくと、自分は本当に受かるのかなと不安になってしまうこともあるだろう」と茂木さんは語りつつ、「そんなときこそ緩めちゃダメ。全力で最後まで駆け抜けた方が合格率は上がる、これは間違いない」と言い切る。また、「もし頑張っても結果がダメだったとしても、全力で駆け抜けた経験がその後の人生を支えてくれる」と人生レベルでの重要性を強調した。
その理由について、「レースを見ていても最後まで力を尽くした選手は清々しい顔をしている。一方で途中で力を抜いた選手は後悔してるような顔になってしまう」と述べ、「人生というレースはその後もずっと続いていく。受験で終わりじゃないから」と、体験としての全力投球が今後に大きな意味を持つことを例示した。
最後には「やったという気持ちが人生を支えてくれる。本番に向けて全力で駆け抜けてください。応援してますよ。イエーイ。頑張ろうぜ。駆け抜けろー」と呼びかけ、動画を締めくくった。
