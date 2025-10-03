この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube番組『#脳教室　最後まで全力でかけぬけろ！』で、脳科学者の茂木健一郎さんが受験や試験本番を控えた人々へ、熱いエールを送った。動画内で茂木さんは、受験シーズンを迎える人々へ「最後まで全力で駆け抜けよう」と呼びかけた。

「本番が近づくと、自分は本当に受かるのかなと不安になってしまうこともあるだろう」と茂木さんは語りつつ、「そんなときこそ緩めちゃダメ。全力で最後まで駆け抜けた方が合格率は上がる、これは間違いない」と言い切る。また、「もし頑張っても結果がダメだったとしても、全力で駆け抜けた経験がその後の人生を支えてくれる」と人生レベルでの重要性を強調した。

その理由について、「レースを見ていても最後まで力を尽くした選手は清々しい顔をしている。一方で途中で力を抜いた選手は後悔してるような顔になってしまう」と述べ、「人生というレースはその後もずっと続いていく。受験で終わりじゃないから」と、体験としての全力投球が今後に大きな意味を持つことを例示した。

最後には「やったという気持ちが人生を支えてくれる。本番に向けて全力で駆け抜けてください。応援してますよ。イエーイ。頑張ろうぜ。駆け抜けろー」と呼びかけ、動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:00

勉強法の選び方と自分に合った方法を見つける大切さ
03:14

恋愛相談：好きな人へのアプローチのコツ
05:40

感謝のエンディングと次回予告

関連記事

奈良公園の鹿さん「僕たちはただ仲良くしたいだけ」-いじめ報道に本音を語る

奈良公園の鹿さん「僕たちはただ仲良くしたいだけ」-いじめ報道に本音を語る

 脳科学者・茂木健一郎、三振恐れず「思いっきり振れ！」人生ホームラン論を語る

脳科学者・茂木健一郎、三振恐れず「思いっきり振れ！」人生ホームラン論を語る

 脳科学者・茂木健一郎「石破茂総理のメガネべストドレッサー表彰報道、能天気すぎ」と指摘

脳科学者・茂木健一郎「石破茂総理のメガネべストドレッサー表彰報道、能天気すぎ」と指摘
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube