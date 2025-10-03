舞台終わりに下北沢のスナックで飲み明かし...『SUPER EIGHT』丸山隆平の痛飲姿を目撃！

朝方まで下北沢のスナックで…

８月21日から９月７日にかけて、東京・下北沢（世田谷）の劇場で上演されていた舞台『震度３』。荒川良々（51）や上白石萌歌（25）といった名優にまじって、『SUPER EIGHT』の丸山隆平（41）が奮闘していた。

「丸山さん効果か、若い女性客の姿が目立っていました。『震度３』の脚本・演出を務めた赤堀雅秋氏は、市井の人々の機微を丁寧に描き出す群像劇に定評がある。丸山さんが赤堀作品に出るのは’22年に主演した舞台『パラダイス』に続き２作目。前作に続き今回も“ダメ男”を好演し、観客を魅了していました」（舞台関係者）

そんな丸山と遭遇したのは、公演開始から１週間ほどが過ぎた８月下旬の夜のこと。終演後、一人で劇場を出た丸山が向かったのは、舞台関係者御用達として知られる下北沢のスナックだった。

「思わず二度見してしまいました。猫背で煙草を吸いながら店内に入る姿は、アイドルというより舞台役者さんでしたね。そのスナックは、昨年10月に亡くなった西田敏行さんが『もしもピアノが弾けたなら』を熱唱したことで有名な店。もしかしたら、丸山さんも役者仲間と店内でカラオケを楽しんでいたのかもしれません」（近くの店で飲んでいた客）

入店から４時間が経過した深夜２時にいったん、煙草を買いにコンビニへ出かけたものの、再び店へ戻ると、丸山は朝方まで飲み明かしたのだった。

翌日は、終演後に関係者らと近所の有名焼肉店へ直行。腹ごしらえを済ませると下北沢のバーへ。その数日後は、焼肉店と三宿の隠れ家バーをハシゴ……と連日連夜、丸山は下北界隈を“激走”したのだった。

ちょうど同じ頃、『SUPER EIGHT』のメンバー・横山裕（44）は『24時間テレビ48 〜愛は地球を救う〜』（日本テレビ系）のチャリティーマラソンに向けて追い込みの真っ只中だった。横山に負けじと丸山は舞台では芝居で観客を魅了し、幕が下りれば役者仲間と杯を交わす。そんな“下北マラソン”を連日にわたって完走したのだった。