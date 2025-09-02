8月30、31日に放送された日本テレビ系のチャリティー番組『24時間テレビ48』。恒例のチャリティマラソン企画のランナーを今年はSUPER EIGHTの横山裕（44）が務め、放送時間中に総走行距離105キロを完走した。メイン会場・両国国技館にはサプライズでSUPER EIGHTのメンバー 村上信五（43）、丸山隆平（41）、安田章大（40）、大倉忠義（40）が待ち受けており、ゴールまで300メートルで横山と合流。その姿を見た横山は涙を浮かべ、と