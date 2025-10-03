¡Úµð¿Í¡ÛÂè£²¼¡ÀïÎÏ³°¤ÏàÍòá¤¬¿á¤¯¤«¡¡¼çÎÏÎ¥Ã¦¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹Â³¡¹¤â¡Ö¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ì°®¤ê¡×¤ÎÀ¼
¡¡µð¿Í¤Ï£²Æü¤Ë²µºäÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¡¢¹â¶¶ÎéÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢°éÀ®¤ÎÄ¾¹¾ÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤é£µÁª¼ê¤ËÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡²µºä¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë£Ä£å£Î£Á¤òÂàÃÄ¸å¡¢¥á¥¥·¥³¤äÊÆ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼£³£Á¤òÂàÃÄ¸å¤Ï£··î¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤Î°ì·³½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È£µÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡£Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÀô¤È¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î¹â¶¶Îé¡¢£²£¸Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÄÌ¹ð¤È¤Ê¤Ã¤¿°éÀ®¤ÎÄ¾¹¾¤é¤¬Èó¾ðÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨°ì·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¹¾¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤ÈµîÇ¯¸À¤ï¤ì¤Æ°ì²ó¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Æó·³Àï¤â°ì²ó¤âÅê¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÊµåÃÄ¤Ë¡Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÅöÁ³¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£ÆÃ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Î¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î´õË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü£±Æü¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óº£µ¨ºÇ½ªÀï¤ò½ª¤¨¡¢¤Ä¤¤¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿Í°÷À°Íý¡£»ÙÇÛ²¼¤«¤é¤Þ¤º¤Ï£²¿Í¤¬ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ã£ÓÁ´ÆüÄø½ªÎ»¸å¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè£²¼¡ÄÌ¹ð´ü´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¶¯É÷¤¬¿á¤¹Ó¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ëÀ¼¤¬ÂçÈ¾¤À¡£
¡¡µåÃÄ£Ï£Â¤Ï¡Öº£µ¨¤ÎÁ°È¾Àï¤Ç¤ÏÌî¼ê¤Ç²¬ËÜ¤é¡¢¸åÈ¾Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤¬Î¥Ã¦¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ì°®¤ê¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÍèµ¨¤Ï£³°Ì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤¬»ê¾åÌ¿Âê¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¥·¥Ó¥¢¤ÊÈ½ÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÊÄÌ¹ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¸«²ò¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë°¤Éôµð¿Í¤Î£³Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï£ÖÃ¥´Ô¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¡£Èá´êÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¿Í°÷À°Íý¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£Âè£²¼¡ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð´ü´Ö¤ÏÍò¤Î£±½µ´Ö¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
