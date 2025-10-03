冬の髪悩みに！ハニーク数量限定シャンプー＆ヘアミルクキットが登場♡

乾燥や静電気で広がりやすい冬の髪に、数量限定の「ハニーク」ヘアケアキットが登場。シャンプー・トリートメント・ミニサイズの2WAYヘアミルクを組み合わせたセットで、うねりやパサつきにアプローチします。ハチミツとうねりケアケラチン¹を2倍²配合した「ハニープロテイン処方³」により毛先までしっとりまとまり、甘くみずみずしいアップルハニーの香りで冬のヘアケアタイムを楽しめます♡

冬の乾燥髪もまとまる限定キット

ハニークの数量限定キットには、シャンプー450mL・トリートメント450mL・ミニヘアミルク30mLがセットに。インバス・アウトバスでトータルケアでき、乾燥やうねり、静電気によるパサつきや絡まりも集中補修。

毛先までしっとりまとまる蜜髪に導き、冬の髪悩みをケアします。価格は税込3,300円です。

【ディアボーテ HIMAWARI×ムーミン】冬限定「ランタンナイトの香り」登場

カスタムで使える2WAYヘアオイル

「ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト」100mL（税込1,650円）は、濡れた髪・乾いた髪のどちらでも使える2WAY仕様。

トリートメントに混ぜることでダメージ補修を強化し、毛先までなめらかで艶やかな髪へ。水分と油分のバランスを整え、輝きに満ちた冬の髪をサポートします。

夜に仕込む蜜髪ヘアミルク

「ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト」150mL（税込1,650円）は、タオルドライ後の濡れた髪に塗るだけで翌朝の扱いやすさが格段にアップ。

ドライヤーやヘアアイロンによる熱ダメージもケアし、乾燥や静電気で広がる髪もまとまりやすく。朝のスタイリングにも使えて、毎日の髪悩みをやさしくサポートします。

＊1 ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）／イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）（保湿）［ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイスト AHに配合］

＊2 ハニーク ディープリペア シャンプー モイスト、ハニーク ディープリペア ヘアトリートメント モイスト、ハニーク ナイトリペア 2WAY ヘアミルク モイスト、ハニーク ディープリペア カスタムヘアオイル エクストラモイストと比較して

＊3 潤いを与えることでまとまりや手触りを良くする処方

数量限定ハニークで冬の蜜髪ケアを♡

数量限定のハニークシリーズは、乾燥やうねりが気になる冬の髪にぴったりのトータルケアセット。

シャンプー・トリートメント・ヘアミルクで「ハニープロテイン処方*³」が髪に潤いを与え、毛先までしっとりまとまる蜜髪へ。

カスタムヘアオイルでさらに輝きをプラスし、アップルハニーの甘い香りとともに冬のヘアタイムを楽しめます♡