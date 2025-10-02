キャンペーン：KANIの角型フィルターセットなど最大20％OFFに。カメラバッグやフィルターケースも
HT100 IV ファイヤーワークス ベーシックセット
ロカユニバーサルデザイン株式会社は10月1日（水）、同社が取り扱うKANIブランド製品を対象としたクーポンセールをAmazonで開始した。期間は10月12日（日）までだが、一部製品は10月31日（金）まで実施する。
各種フィルターセットや、フィルター、フィルターホルダー、アダプターリングの単品など、5～20％OFFのクーポンを用意している。
HT100 IVフィルターセット（5%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
HT100 IIIフィルターセット（5%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
100mm幅ビギナー向けフィルターセット（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）
HT75フィルターホルダー（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
HT100 IVフィルターホルダー（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
HT100 IIIフィルターホルダー（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
HT150 IIIフィルターホルダー（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
100mm幅アダプターリング各種（5%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）
ハンドホルダー（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月12日（日）
バッグ・ケース類（5%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）
バッグ・ケース類（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）
ND4-64（10%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）
CPLフィルター（20%OFF）
※期間：10月1日（水）～10月31日（金）