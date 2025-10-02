HT100 IV ファイヤーワークス ベーシックセット

ロカユニバーサルデザイン株式会社は10月1日（水）、同社が取り扱うKANIブランド製品を対象としたクーポンセールをAmazonで開始した。期間は10月12日（日）までだが、一部製品は10月31日（金）まで実施する。

各種フィルターセットや、フィルター、フィルターホルダー、アダプターリングの単品など、5～20％OFFのクーポンを用意している。

HT100 IVフィルターセット（5%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

HT100 IIIフィルターセット（5%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

100mm幅ビギナー向けフィルターセット（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）

HT75フィルターホルダー（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

HT100 IVフィルターホルダー（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

HT100 IIIフィルターホルダー（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

HT150 IIIフィルターホルダー（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

100mm幅アダプターリング各種（5%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）

ハンドホルダー（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月12日（日）

バッグ・ケース類（5%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）

バッグ・ケース類（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）

ND4-64（10%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）

CPLフィルター（20%OFF）

※期間：10月1日（水）～10月31日（金）