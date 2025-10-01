多くの傑作青春映画を世に送り出してきた台湾映画界。その中でも、『あの頃、君を追いかけた』で強烈な印象を残したギデンズコー監督2021年作品（日本：2023年公開）『赤い糸 輪廻のひみつ』が、今、日本で異例のロングランヒットを記録しています。上映権の関係で今年の11月までしか劇場公開できないという切迫した状況にもかかわらず、「ラストスパート」として驚異的な盛り上がりを見せている本作。さらに、その監督が「絶賛した」という新作、ジュアン・ジンシェン監督の『ひとつの机、ふたつの制服』（原題『夜校女生』）も10月31日から日本公開予定です。ギデンズ・コー監督インタビューの前編では、『赤い糸 輪廻のひみつ』の誕生秘話や、監督の哲学としての「青春」への思いを伺いました。（取材・構成：野辺五月）

台湾青春映画が豊作

映画ファンでなくとも、近年日本で話題になる台湾映画に、「青春もの」が多いことにお気づきかもしれません。古くは1980年代から90年代にかけて世界を驚かせた「台湾ニューシネマ」（※1）の旗手、ホウ・シャオシェン監督の『風櫃（フンクイ）の少年』（1983年）、エドワード・ヤン監督の『クーリンチェ少年殺人事件』（1991年）といった傑作から、イー・ツーイェン監督の『藍色夏恋』（2002年）を経て、日本でも大ヒットしたフランキー・チェン監督の『私の少女時代 OurTimes 』（2015年）など、多種多様な作品が上陸しています。

更に近年では、リメイクも話題となった『1秒先の彼女』（2020年）、劇場版が公開されたドラマ『時をかける愛』（2022年）、日台共同制作の『青春18×2 君へと続く道』（2024年）といったように、世代やジャンルを超えて、台湾の青春映画は継続的に日本の観客の心をつかんでいます。

中でも、台湾映画＝青春ものというイメージを決定づけたのが、2011年に公開されたギデンズ・コー監督の『あの頃、君を追いかけた』です。台湾での大ヒット後、アジア全域（※２）で人気を博したこの作品は、監督の代名詞として強烈な「青春の象徴」として日本の観客の心に刻まれています。

そんな台湾映画の巨匠、ギデンズ・コー監督の2021年の作品『赤い糸 輪廻のひみつ』が、今、日本で異例のヒットを記録しています。2023年末に小さな配給会社（台湾映画社、台湾映画同好会）のもと公開された本作は、単館系の劇場から口コミで人気が広がり、一時は終映かと思われましたが、ここに来て急激に盛り返し、驚きのロングランとなっています。

しかし、この『赤い糸 輪廻のひみつ』（原題『月老』）は、上映権の関係で今年の11月までしか公開されないという事情があります。その後の公開は未定という状況にもかかわらず、まさに「ラストスパート」と言わんばかりの盛り上がりで、劇場は連日熱気に包まれています。

そのギデンズ・コー監督が「絶賛した」というキャッチコピーのもと、ジュアン・ジンシェン監督の新作『ひとつの机、ふたつの制服』（原題『夜校女生』）も10月31日（金）より日本にて公開されようとしています。

この特別なタイミングを捉え、私たちはギデンズ・コー監督にインタビューを試みました。

なぜ台湾映画は日本の観客の心を打ち続けるのか？ 『赤い糸 輪廻のひみつ』の数奇なヒットの秘密から、監督の創作哲学、そして彼が強く推す新作の魅力まで、台湾青春映画の秘密を掘り下げます。

『赤い糸 輪廻のひみつ』の数奇な運命

ギデンズ・コー監督へのインタビューに移る前に、今、日本で上映期限が迫る『赤い糸 輪廻のひみつ』の背景をもう少し深く掘り下げます。



『赤い糸 輪廻のひみつ』（ｃ）2023 MACHI XCELSIOR STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.

台湾でメガヒットを記録したにもかかわらず、この作品は、そのジャンルレスで一言では説明しがたい内容のためか、何故か日本の大手配給の買い手がつかず、小さな配給会社（台湾映画社、台湾映画同好会）が劇場上映権だけを買い付けて公開に漕ぎつけました。映画の配信やソフト化の権利は大手プラットフォームが保有しており、劇場上映権は今年の11月をもって消滅します。

この極めて異例の状況が、かえって観客の熱を高めました。当初は単館上映のみだった本作は、SNSの熱い口コミに加え、再上映リクエストサービス「ドリパス」でのリクエストが殺到。これに映画ライターや評論家、関係者の売り込みも加わり、単館での再上映が繰り返されるうちに全国へと広がり、11月中の上映迄という最後の最後で、ついに一部大手シネコンも上映に動き出すという劇的な広がりを見せています。

『赤い糸 輪廻のひみつ』は、原題の通り、運命の赤い糸を結ぶ神様「月老（ユエラオ）」の伝説をベースに、記憶を失った主人公が死後の世界で「月老」に就任するという物語です。笑い、涙、愛、友情、そして動物やゾンビまでもが登場する何でもありの極上エンタテイメントであり、その魅力が日本の観客の心を見事に射抜きました。

上映終了が目前に迫っています。もしお近くで上映がある方は、この異例のヒットを体感するためにも、ぜひすぐに映画館に駆け込んでいただきたいと思います。

ギデンズ・コー監督に聞く『赤い糸』の秘密

――監督は、ご自身の作品の中でも特に『赤い糸 輪廻のひみつ』を気に入っていると伺いました。この多様なジャンルが混在する作品は、どのように生まれたのでしょうか？

この作品は元々小説として生まれました。ある少女に恋をしていた若き日の僕自身を懐かしみながら、その想いを文字にしたためた25年前の作品です。小説のほうが実は映画よりもずっと自由奔放で、やりたい放題でした。その小説を映画化したのが本作です。



ギデンズ・コー監督（提供写真）

映画化するときに、「もしこれがヒットしなかったら、これが自分にとって最後の映画になるかも！」という危機感がありました。さまざまなジャンルの要素を作品に盛り込みました。あらゆる手段を尽くして無我夢中で『赤い糸 輪廻のひみつ』を撮った結果、生まれた……まさに僕の全身全霊をかけた作品になりました。（※３）

――一度観ても分かりやすく、何度も観たくなる緻密な構成はどのように作ったのですか？観客を夢中にさせる工夫について教えてください。

創作をする以前に、僕ら監督も皆、観客であり読者です。だからこそ「自分が観る側なら……」と立場を変えて考えると「お金を払ってでも絶対に見たいと思える映画」を撮りたい、ただそれだけの思いがあります。



『赤い糸 輪廻のひみつ』（ｃ）2023 MACHI XCELSIOR STUDIOS ALL RIGHTS RESERVED.

――それは、自分が観る側として喜べるものを作る？ということですか。

はい。自分自身を喜ばせることは簡単じゃないけれど、やり方はあると思っています。もちろん、自分のことを十分に理解していればの話ですがね。

問題は、たくさんの観客を夢中にさせる一方で、同じくらいたくさんの観客に嫌われているんじゃないか、ということ。けれど、映画を撮りながら「はなから映画のチケットを買うつもりのない観客」のことばかりを考えてしまうと、「ギデンズ・コーがまた何か撮ったって！ 観に行かなきゃ！」と熱狂する忠実なファンをワクワクさせる機会をも失ってしまう……。僕はこの点はわりと吹っ切れていて、僕を嫌っている人たちのことは気にしません。

一緒に映画を作ってくれるプロデューサーの方々は、僕なんかよりもっと大きな夢や野望を抱いてくれているんです。その夢を信じて、僕の映画に資金を出してくださった心優しい出資者の皆さんの期待が、必ず実を結ぶようにと、心から願っています！

輪廻転生の宇宙観

――『赤い糸 輪廻のひみつ』には、犬だけでなく、様々な生物がご縁を結んでくれる姿が印象的です。これは台湾の死生観や動植物との距離感に関係があるのでしょうか？（※４）

アジアの文化にはきっと似たような輪廻転生の宇宙観がありますよね。それに日本にも僕が大好きな素晴らしい犬たちがいます。例えば（南総里見八犬伝の）八房（やつふさ）や忠犬ハチ公ですね！

――監督の作品は、常に「青春」というテーマが印象的です。ギデンズ・コー監督にとって「青春」とは、どのような時間や感情を指しますか？そして、その思いは『赤い糸 輪廻のひみつ』にどのように込められているのでしょうか？

老人と若者の大きな違いは、ただ単に老人はより多く年を取り、若者はより若いということだけだと思っています。当たり前のことですけどね。

でも、実際、ほとんどの人の場合、肉体の衰えと共に精神年齢も年老いていくわけではないんです。どういうことかというと、素晴らしい青春時代を過ごした人は、高い確率で精神年齢も若いまま、日々の出来事をいつも冒険するような気持で楽しんでいるのです。

――監督もですか？

ええ、実は僕自身がそうで、僕の青春は今も真夏のように続いたまま、映画製作を通じて冒険心にあふれた多くの魂たちと共に一緒に仕事をし続けています。皆、白髪が増え、腹回りの肉も厚くなってしまったんだけど、それでも青春時代の気持ちのまま、青春のすべてを撮り続けています。

ただ昔の写真の片隅に彼女の姿を見つけた時には特別な感情が込み上げて来て、泣きそうになる──。10年以上会っていないというのは、死別したのとあまり変わらないですからね。青春時代の、笑いに涙の混じった日々を懐かしむことは、青春そのもの以上に青春なのかもしれませんね。

青春が色あせない形で形作られるのはもしかしたら、その感覚や感傷だけは年齢に関わらず普遍的なものであるからということなのかもしれません。後半ではギデンズ・コー監督のクリエイティブの秘密を含めて、ジュアン・ジンシェン監督新作『ひとつの机、ふたつの制服』へも触れながら台湾映画界、今後の作品作りについて深堀します。

＜後編へ続く＞

（※1）1980年代初頭に起こった、台湾映画界の革新的なムーブメント。従来の娯楽映画と異なり、社会問題や個人の感情、生活のリアリティを追求した作品が多く制作され、世界的に高い評価を得た。

（※２）2018〜2025年にかけて、韓国・中国・タイ・日本……各国でリメイクされている。

（※３）『赤い糸 輪廻のひみつ』の撮影前、ギデンズ・コー監督は私生活のスキャンダルを経験し、前作『怪怪怪怪物！』が興行的にあまり振るわずだったという事情があり、「最後になるかもしれない」という切迫感に繋がるのだと思われる。

（※４）パンフレットで監督は飼い犬が亡くなり、そのこともあって、犬を登場させたという話をしている。