SEVENTEEN（セブンティーン）のMINGYU（ミンギュ）が自身のInstagramを更新。S.COUPS（エスクプス）とのユニット「C×M」のリスニングパーティーに訪れた豪華ゲストとのオフショットを公開した。

9月29日、エスクプスとミンギュによるユニット「CxM」は、1stミニアルバム『HYPE VIBES』をリリース。

本投稿は、9月21日にソウル漢南洞（ハンナムドン）で開催されたという、アルバムのプレリスニングパーティーのオフショットだ。

まずは会場内でテンションアップした様子のミンギュの写真からスタート。続けて、5枚目には、エスクプスと歌手でありプロデューサーのBUMZU（ボムジュ）との3ショットが。6枚目には現在兵役中のWONWOO（ウォヌ）、WOODZ（ウッズ）として活動している元X1のチョ・スンヨンとの3ショット、7枚目ではJOSHUA（ジョシュア）を笑顔で抱きしめるミンギュの姿が映されている。

そして大きな注目を集めたのは、8、9枚目のBTSのJUNG KOOK（ジョングク）との2ショットだ。同じ1997年生まれで、プライベートでも一緒に出かけたり、ジョングクの部屋からライブ放送したりと、仲の良いことで知られるふたり。写真では、頭を寄せて同じポーズをするなど、リラックスした楽しげな笑顔を見せている。

SNSでは、「2人が一緒のとこ見られて嬉しい」「ふたりビジュ最強なんだけど」「久しぶりのクチルズショット嬉しすぎ」「ジョングク、ミンギュの横に並ぶとなんでこんなに可愛いモード（笑）」「ウォヌ！ミーニー見られるとかこれは夢！？」など、大きな反響が寄せられている。

