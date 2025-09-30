【まい泉】お月見だけの限定♡うさぎ柄の「ポケットサンド」が登場

秋の夜を彩るお月見にぴったりなスイーツ感覚の一品が登場しました。まい泉の人気商品「ポケットサンド」が、10月と11月の十五夜・十三夜にあわせて限定デザインで販売されます。ふんわり丸いサンドにプリントされた、餅つきうさぎのイラストがとってもキュート♡手軽に食べられるサイズ感も魅力で、お月見団子の代わりに楽しむのもおすすめです。

お月見仕様の特別なサンド

まい泉の「ポケットサンド」は、ヒレかつとオリジナルソース、やわらかな卵をはさんだ人気メニュー。今回は餅をつくうさぎのイラストをプリントし、秋の風物詩であるお月見を楽しめる仕様になっています。

価格は1個497円（税込み）。販売は10月3日（金）～6日（月）、10月31日（金）～11月2日（日）の期間限定です。かわいらしいデザインはSNS映えも抜群で、ちょっとした手土産にも最適です。

こだわり抜かれた“まい泉品質”

まい泉が誇るおいしさの秘密は、食材と製法への徹底したこだわりにあります。世界中から厳選した豚肉を丁寧に下処理し、自社レシピで焼いたパンから作る生パン粉を使用。

特注の揚げ油でカラッと揚げた衣は「剣立ち」と呼ばれるほど美しい仕上がりです。さらに、創業当時から受け継がれる甘口や辛口などの自家製ソースが、ヒレかつの旨みを一層引き立てています。

販売店舗と注意点

「ポケットサンド」は全国のまい泉直営店で購入可能ですが、岡山天満屋店、そごう広島店、いよてつ高島屋店、大分トキハ店、金沢香林坊大和店、大丸心斎橋店、大丸梅田店、阪神梅田店では取り扱いがありません。

また、一部のスーパーマーケットなどでも販売されますが、期間は店舗によって異なるため事前確認がおすすめです。

秋の夜に彩りを添える一品を♡

十五夜や十三夜の特別な夜に、まい泉の「ポケットサンド」でちょっと贅沢な時間を過ごしてみませんか。かわいいうさぎのイラストが描かれたサンドは、食べるたびに笑顔を運んでくれるはず。

こだわりの素材と味わいをぎゅっと詰め込んだ一品で、お月見の思い出をより華やかに彩りましょう♪家族や友人と分け合えば、さらに心温まるひとときに。