¡¡Ãª¶¶¹°»ê¤¬Æ´¤ì¤ò¹ðÇò¤¹¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡£¾¯Ç¯»þÂå¤ËÌ´¸«¤¿¶¯¤µ¡¢"¿ÀÍÍ"¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿¹Ý¤ÎÆùÂÎ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿É¬»¦µ»¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Æ£ÇÈ¤È¡¢¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÃª¶¶¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥ì¥¹¥é¡¼Æ±»Î¤ÎÇ®¤¤µ²±¤¬¸òºø¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡Û
º£Ç¯6·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØTANAHASHI JAM¡Á»ê¡Ù¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÆ®¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¡Êº¸¡Ë¤ÈÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡©️¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹
Ãª¶¶¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¤É¤³¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÇÈ¡¡ËÜÍè¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¤«¤é¡¢¥ª¥ì¤Ê¤ó¤«ºÇ½é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂç¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤ë¸ª±Û¤·¤ÇÉÝ¡¹¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éºÇ½é¤ÏÉÝ¤¤¤â¤Î¸«¤¿¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Í¤È¤ÎÁè¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ãª¶¶¡¡¤Þ¤µ¤ËËÍ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ï¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¥ì¤Ï¡Ê¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤À¤È»×¤¦¡£Ãª¶¶¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢Á°ÅÄ¡ÊÆüÌÀ¡Ë¤â¹âÅÄ¡Ê±äÉ§¡Ë¤â¡¢¤ß¤ó¤ÊÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬ÃÄÂÎ¤ÎÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤À¤â¤ó¡£
Ãª¶¶¡¡¤¤¤¨¡¢ËÍ¤ÏÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¤ß¤ó¤Ê¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸÷¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¡©
Ãª¶¶¡¡¤½¤ì¤ÈÆ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÏÌ¾Á°¤Ë¡ÖÃ¤¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃË¤é¤·¤¤¤·¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬"¥É¥é¥´¥ó"¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£É¬»¦µ»¤â¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¡¢¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë±¿Ì¿Åª¤ÇºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ºÇ¶¯Éð´ï¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤·¤Æ¹Ý¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
Ãª¶¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡¡¡´éÎ©¤Á¤âÃ¼À°¤Ç¡£
Ãª¶¶¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡ºÇ¶á¤Ï¥¤¥±¥á¥ó¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¥ì¥¹¥é¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸µÁÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤Î¸µÁÄ¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹Ý¤Î¥Ü¥Ç¥£¤â¤«¤Ê¤êÂà²½¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ª¥ì¤Ï¼ã¼ê»þÂå¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥¿¥ó¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ç½¤¹Ô¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢»ÍÏ»»þÃæ°ì½ï¤ËÎý½¬¤ÈÀ¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤â¤¦ÅÓÃæ¤«¤é¤ÏÂ©¸¯¤¤¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ»¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤éÄí¤Î¼ÇÀ¸¤Î¾å¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤À¤«¤éÂÀ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿ÈÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡¡¿©¤Ù¤Æ¤â¿©¤Ù¤Æ¤â¡¢±¿Æ°ÎÌ¤¬Ä¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¹Ê¤ê¤¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¡Ú°Û¿§¤À¤Ã¤¿¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤ÎÂ¸ºß¡Û
Ãª¶¶¡¡º£¤Ï°ìÈÌ¤Ç¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï40Ç¯¡¢50Ç¯¤âÁ°¤«¤éËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¿ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥ª¥ì¤Ê¤ó¤«¤Ï¹Í¤¨Êý¤È¤«À¸¤Êý¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê´ïÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÃöÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï²¿¤¾¤ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÂ¿¾¯Ê¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤ÈÎý½¬¤ò¤·¤¿¡£¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ë¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê´ðÁÃ¤«¤é¤Î¿ÈÂÎ¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢³ÊÆ®µ»¤òÆ®¤¦¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦Îý½¬¤òËèÆüÅ°ÄìÅª¤Ë¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡Ãé¼Â¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤À¤±¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤ì¤Ç¥ª¥ì¤Ï22ºÐ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ß¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥Ç¥«¤¤Áª¼ê¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦ÃæÉô¤Ë¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿Í¤â¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇËÜÅö¤Ë¥Ç¥«¤¤¤Î¤·¤«¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥ª¥ì¤Ï¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤ÈÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¶²ÉÝ´¶¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê±¦¡Ë¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿Ãª¶¶¹°»ê¡¡»£±Æ¡¿¥¿¥¤¥³¥¦¥¯¥Ë¥è¥·
Æ£ÇÈ¡¡µÕ¤Ë¡¢¥Ç¥«¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤ó¤À¡©¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é¡×¡Ö¤É¤³¤ÇÎý½¬¤·¤¿¡©¡×¡Ö¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥¿¥ó¥Ñ¤Ç¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤È¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤½¤ì¤¬¤ªËÏ¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥ª¥ì¤Î¤³¤È¤ò"¶¸µ¤"¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤è¡£
Ãª¶¶¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤Ï°Û¿§¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¿ÈÂÎ¤Ï¹Ê¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢Æ°¤¤Ï¤¤¤¤¤·¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥³¥¤¥Ä¤Ï²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¾¡×¤Ã¤Æ·Ù²ü¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡²¿¤«¤ò±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¨¡¨¡¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤ÎÎý½¬¤ËÂÐ¤¹¤ë½¾½ç¤Ê»ÑÀª¤Ï¡¢¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥ª¥ì¤éÆüËÜ¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÑÜÄ¢ÌÌ¤Ç¡¢¥Á¥ç¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤ß¤¿¤¤¤ËÅ¬Åö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¡Ú¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹½éÈäÏª¡Û
¨¡¨¡¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÀ¨¤ß¤äÇ÷ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤ÈÃª¶¶¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥¤¥É¥ëÅª¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¡£Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¸µÁÄ¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡Åö»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ª¥ì¼«¿È¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¼þ¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¿¡£¼ã¼ê¤Ç²¼ÀÑ¤ß¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î·Ð¸³¤â¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éµ¢¹ñ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¥Ù¥ë¥È(WWWFÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ë¤ò³Í¤Ã¤¿»þ¡¢Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¤Ë¤Ï¿·´Ö¼÷¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Î¿Í¤ÏÃöÌÚ¤µ¤ó¤Î²¼¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¥¹¥¿¡¼¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é»î¹çÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤è¡£¡Ö¤¤¤¤¤«¡£É¬¤º²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¤Û¤ó¤ÈÌµÀÕÇ¤¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡¡
Ãª¶¶¡¡¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Ë½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¿È¿Ì¤¤¤¬¤¹¤ë¡£º£¤Ç¤Ï¤¢¤½¤³°Ê¾å¤ÎÂç´Ñ½°¤¬Æþ¤ë²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÅö»þ¤ÎÂç²ñ¾ì¤È¸À¤¨¤Ð¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤À¤«¤é¤Í¡£³¤³°¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥Þ¥Ç¥£¥½¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¸þ¤«¤¦»þ¤ÏÇ®µ¤¤È½Å°µ¤Ç¡¢²ÖÆ»¤«¤é²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¡¡¤Ç¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Ç¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò½é¸ø³«¤·¤ÆÂçÇúÈ¯¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£Æ°¤¤âºÇ¹â¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤¢¤ì¤â¿·´Ö¤µ¤ó¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Î¤Ò¤È¸À¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ï¤º¤Ã¤È¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤«¤é»ÍÏ»»þÃæ¤ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¼«¿È¤â¥Õ¥ë¥Í¥ë¥½¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï£µ¡¢£¶¼ïÎà¤¢¤ë¤È¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¤¿¤ÀÌµ²æÌ´Ãæ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤è¡£
¨¡¨¡¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢Îý½¬¤Ç¤â¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤¦¡ª¡¡¤¢¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Î¤¬½é¤á¤Æ¡£
Ãª¶¶¡¡½é¥È¥é¥¤¡ª
Æ£ÇÈ¡¡¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¥À¥ß¡¼¤Î¿Í·Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢À£Æ¹¤ÇÃæ¤Ëº½¤¬Æþ¤Ã¤¿80¥¥í¤°¤é¤¤¤¢¤ë½Å¤¤¤ä¤Ä¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¿Í´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ì¤¬½é¤á¤Æ¡£¡ÚÃ¯¤â¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Û
¨¡¨¡¡¡´í¸±¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡¡
Æ£ÇÈ¡¡Áê¼ê¡Ê¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Û¥»¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¡Ë¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç´í¤Ê¤¤¤è¡£¼¡¤ÎÆü¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤é¡¢Èà¤ÏÆ¬¤«¤é¥ê¥ó¥°¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤³¤ì¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥±¥¬¤·¤½¤¦¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
Ãª¶¶¡¡Æ£ÇÈ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥Û¥»¡¦¥¨¥¹¥È¥é¡¼¥À¤¬½é¤á¤Æ¤¯¤é¤Ã¤¿¿Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¼ó¤Ï¤«¤Ê¤êÄË¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤¯Èà¤Ï¤¢¤ì¤ò¤¯¤é¤Ã¤Æµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤â¤·µ¯¤¾å¤¬¤ì¤º¤Ë¥±¥¬¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ´²Í¤Ê¤ó¤«¤Ç±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ª¥ì¤Ï¤¿¤Ö¤ó¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤À¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤¿¤é¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ë¥Á¥Î¤È¤«¥´¥ê¥é¡¦¥â¥ó¥¹¡¼¥ó¡¢¥Ú¥É¥í¡¦¥â¥é¥ì¥¹¤È¤«Åö»þ¤Î¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¹µ¼¼¤Ë¤¤¤Æ¡¢½ËÊ¡¤É¤³¤í¤«¡¢Ã¯¤â¥ª¥ì¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£
Ãª¶¶¡¡¤¦¤ï¤¢¡£¡Ö´í¸±¤Êµ»¤ò¤ä¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¡£
Æ£ÇÈ¡¡¥¨¥°¤¤³ÑÅÙ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤â¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡ÉÝ¤¨......¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¤Ã¤ÆºÇ¹â¤ËÉÝ¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¹µ¼¼¤¬ÊÑ¤Ê¶õµ¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÎä¤¿¤¤»ëÀþ¤À¤±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤µ¡£¤¤¤¿¤¿¤Þ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥ª¥ì¤Ï¥¿¥ª¥ë¤À¤±»ý¤Ã¤ÆÏ²¼¤Ë½Ð¤¿¤é¡¢¿·´Ö¤µ¤ó¤äÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÝ¯°æ¹¯Íº¤µ¤ó¤È¤«¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤¬¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ´ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£
¨¡¨¡¡¡¤³¤ì¤¾¾¼ÏÂ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡ÆüÊÆ´Ö¤Î²¹ÅÙº¹¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¡¡
Æ£ÇÈ¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Í¤Îµ¤¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¤³¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÊ¹¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤ÏËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Û
Æ£ÇÈ¡¡¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿»î¹çÌÜ¤«¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥É¥é¥´¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£
Ãª¶¶¡¡¥É¥é¥´¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤¢¤ì¤Ê¤ó¤«¤â¥ª¥ì¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£Åö»þ¡¢¾ì³°¤ËÈô¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥á¥¥·¥³¤Ç¤â£²¡¢£³¿Í¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡© ¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¥ª¥ì¤Ï¡Ö¤³¤¤¤Ä¤é¤Ï¥Ð¥«¤«¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¤µ÷Î¥¤òÈô¤Ö¤ï¤±¡£²ñ¾ì¤â¸þ¤³¤¦¤ÏÆ®µí¾ì¤À¤«¤é¡¢¾ì³°¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤òÉß¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡ÌÚ¤ÎÈÄ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÚ¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡ÀÐ¤³¤í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ç¥Ó¥ç¡¼¥ó¤ÈÈô¤Ö¤ï¤±¤À¤«¤é¶¸¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¿·´Ö¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¡¢²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤¦¤ï¤±¡£
Ãª¶¶¡¡Àä¤¨¤º¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤À¤«¤é¥ª¥ì¤ÏÌ´Ãæ¤Ç¾ì³°¤ËÈô¤ó¤À¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥É¥é¥´¥ó¡¦¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ä¥É¥é¥´¥ó¡¦¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏËÍ¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤ËÈ¯ÇË¤ò¤«¤±¤ë»þ¤Ï¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æ£ÇÈ¡¡¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤ÏÂç»ö¤è¡£¤½¤ì¤ÇÁª¼ê¤â°Õ¼±¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡¾ï¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢²¿¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£
¨¡¨¡¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãª¶¶¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
Æ£ÇÈ¡¡¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·´Ö¤µ¤ó¤â¥ª¥ì¤é¤¬ÉáÃÊ¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢²¿¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãª¶¶¡¡¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¡£º£Æü¤Ï¥¥é¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Ãª¶¶¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢º£Æü¤Ï²¿¤«¤ä¤ì¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãª¶¶¡¡¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
Æ£ÇÈ¡¡¡Ö²¿¤«¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤è¤Í¡£¡Ö²¿¤ò¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
Ãª¶¶¡¡¤¤¤ä¤¡¡Á¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤Í¤§¡£
Ãª¶¶¹°»ê¡Ê¤¿¤Ê¤Ï¤·¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¡¿1976Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ôÉì¸©½Ð¿È¡£Âç³Ø»þÂå¤«¤é¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢98Ç¯2·î¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÆþÌç¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡£99Ç¯¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¿·ÆüËÜ¤ØÆþÌç¡£Æ±Ç¯10·î10Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿¿ÊÉ¿Ìé¡Ê¸½¡¦ÅáµÁ¡ËÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2006Ç¯£··î17Æü¡¢IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤ÆÂè45Âå²¦ºÂ¤Ëµ±¤¯¡£09Ç¯¡¢¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£11Ç¯1·î4Æü¡¢¾®ÅçÁï¤òÇË¤ê¡¢Âè56ÂåIWGP¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë11ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£23Ç¯12·î23Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£26Ç¯£±·î£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç°úÂà¤¹¤ë
Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê¤Õ¤¸¤Ê¤ß¡¦¤¿¤Ä¤ß¡Ë¡¿1953Ç¯12·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçÊ¬¸©½Ð¿È¡£70Ç¯6·î¡¢16ºÐ¤ÇÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþÌç¤·¡¢Íâ71Ç¯5·î9Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£72Ç¯3·î¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹´úÍÈ¤²Àï¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè1²ó¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥ÁÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢75Ç¯6·î¤Ë³¤³°±óÀ¬¤Ø½ÐÈ¯¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤Î¤â¤È¤Ç½¤¹Ô¤òÀÑ¤ß¡¢ 78Ç¯1·î¤ËWWWF¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£81Ç¯Ëö¤Ë¥Ø¥Ó¡¼µéÅ¾¸þ¤òÀë¸À¡£Ä¹½£ÎÏ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ï¡ÖÌ¾¾¡Éé¿ô¤¨±´¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£99Ç¯6·î¤«¤é¤Ï5Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£06Ç¯6·î¤Ë¿·ÆüËÜ¤òÂàÃÄ¤·¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¡ØÌµ²æ¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡Ù¤ò´úÍÈ¤²¡£ 08Ç¯¤è¤êÃÄÂÎÌ¾¤ò¡Ø¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤·¤¿