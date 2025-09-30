¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡ÙÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ª±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤ÈSPÂÐÃÌ
SixTONES¤Î¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡¢¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡Ù11·î¹æ¡Ê10·î9ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¤Î¥½¥íÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£
¢£»£±Æ¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÌµºÌ¿§¤ÎVOYAGER¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ãー¡Ë¡×
¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥êー¥ßー¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¡£Á¡ºÙ¡õ¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
10·î10Æü¤Ë½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤È¤Ê¤ë·à¾ìÍÑ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¾¾Â¼ËÌÅÍ¡£2025Ç¯11·î¹æ¤Î¥«¥Ðー¡õ¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤Î»£±Æ¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¤º¤Ð¤ê¡¢±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÌµºÌ¿§¤ÎVOYAGER¡Ê¥Ü¥¤¥¸¥ãー¡Ë¡×¡£¹õ¡¢¥°¥ìー¡¢Çò¤Î¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢±Ç²è¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ü¥¤¥¸¥ãー¡ÊÌµ¿ÍÃµººµ¡¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ë¤¿¤æ¤¿¤¦»Ñ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¤Ï¤«¤Ê¤²¤Ê»ëÀþ¤Î²£´é¤äÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¾Ð´é¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ê¤É¡¢¥«¥Ã¥È¤´¤È¤ËÁ¡ºÙ¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯É½¾ð¤Ï¡¢»þÂå¤äµ¨Àá¤Î¡È°Ü¤í¤¤¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡£
¢£¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢ÉáÃÊ¤«¤é°¦ÍÑ¤¹¤ë¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ì¤ë
¥«¥Ðー¥¹¥Èー¥êー¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÃíÌÜ¤Ï¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÉâÍ·´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾®Æ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤¿¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¥«¥Ã¥È¡£¤³¤³¤¾¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¾¾Â¼¤Î¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬»Ø¼¨¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¼ê¤Ç¤¢¤ª¤¤¤À¤ê¡¢Â©¤ò¿á¤¤«¤±¤¿¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤Ë»þ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¤ò¤ª¸«Éñ¤¤¤·¤¿¤ê¡Ä¡È¤«¤ï¤¤¤²¡É¤È¡È¥¯ー¥ë¡É¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÉ½¾ð¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸«¤»¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥Ðー¤ò¤Ï¤¸¤áÆÃ½¸Æâ¤Ç¾¾Â¼¤¬ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢º£¹æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÆÃ½¸¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¾¾Â¼¼«¿È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³ー¥È¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥é¥¤¥Àー¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÃå¤Ð¤«¤ê¤Ç¥ä¥ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ä¡¢¤¯¤¿¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥ì¥¶ー¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾Â¼¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê1Ãå¤ò¡¢ÆÃ½¸Æâ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÉÃÂ®5¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¡Ù¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿±ü»³Í³Ç·´ÆÆÄ¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¤â·ÇºÜ¡£À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±±ü»³´ÆÆÄ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ²ó¤é¤Ê¤¤¤È¡×¡Ê¾¾Â¼¡Ë¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬¾¾Â¼¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇº¤ß¤¿¤¤¡¢°ì½ï¤ËºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¡Ê±ü»³´ÆÆÄ¡Ë¤È¡¢¸ß¤¤¤Ë¾Î»¿¤·¹ç¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÏÉ¬ÆÉ¡£
(C)½¸±Ñ¼Ò »£±Æ¡¿¾¾²¬°ìÅ¯
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2025.10.09 ON SALE
¡ØMEN¡ÇS NON-NO¡Ù2025Ç¯11·î¹æ
