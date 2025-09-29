トヨタ「新型コンパクトカー」まるで“ちいさいプリウス”な高級デザインに一新！ 青く光るフロアイルミがスゴい！ 車内を彩るめちゃラグジュアリーな「アクア」の「斬新ドレスアップ」とは！

青く光るフロアイルミがスゴい！

2025年9月1日、トヨタのコンパクト・ハイブリッドカー「アクア」が、商品力を大幅に向上させる一部改良を受け、同日より販売を開始しました。

今回はマイナーチェンジに匹敵するほどの大きな進化を遂げたとして注目を集めているアクアですが、今回の改良における最大のハイライトは、エクステリアデザインの刷新です。

【画像】超カッコいい！ これが斬新「光るアクア」です！（30枚以上）

ハンマーヘッド形状のヘッドライトが与えられたフロントフェイスは「プリウス」にも似たデザインとなり、高級感と先進性を獲得。上級グレード「Z」は、中央を一直線に結ぶLEDアクセサリーランプ「センターランプ」が追加され、未来的な印象を一層際立たせています。

この変更に伴い、従来モデルの特徴だったフォグランプ周辺のグリルモールは廃止され、よりシンプルで洗練された造形へと変更。ワイド＆ローの安定感あるスタンスが強調されました。

さらに、バックドアの一部や新形状のドアミラー、シャークフィンアンテナをブラックで統一するなど、車全体を引き締める工夫が施され、より精悍なイメージを創出しています。

なお、フロントデザインの変更により全長は30mm延長され4080mmとなりましたが、最小回転半径は5.2mと、コンパクトカーならではの取り回しの良さは健在です。

室内空間に目を移すと、ドライバーの利便性と快適性が大きく向上。全グレードでインパネのマルチインフォメーションディスプレイが従来の4.2インチから7インチへと大型化され、視認性が格段にアップしました。

また、オプションの合成皮革シートパッケージには、カッパーのアクセントが映える「ブラック」と上品な「ライトグレー」の新色が設定されたほか、エアコン吹き出し口のマット仕上げや助手席ダッシュボードのピアノブラック加飾など、細部にわたる質感の向上が図られています。

ボディカラーは従来の18色から整理され、新たにアーバンな雰囲気の「マッドバス」や落ち着いた「グレイッシュブルー」といった新色を含む、全12色のラインナップとなりました。

そして今回の改良では、上級車種に採用されるような先進機能が多数標準装備となり、基本性能も大きく引き上げられています。

最新の「トヨタセーフティセンス」をはじめ、これまでオプション設定だったETC2.0やドライブレコーダー、ブラインドスポットモニターの一部が標準化されました。

さらに注目すべきは、「アルファード」などの高級モデルに搭載される「スムーズストップ」機能の追加です。

これは、停止直前の車体の揺れを抑制し、いわゆる「カックンブレーキ」を防ぐことで、同乗者にも優しい上質な乗り心地を提供します。

加えて、電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能も標準装備となり、渋滞時や坂道でのドライバーの負担を大幅に軽減。コンパクトカーの枠を超えた快適性と安全性を実現しました。

そんな新型アクアではアクセサリー類も豊富に取り揃えられており、モデリスタブランドからは「Glamorous Sharpness」をコンセプトとしたカスタムパーツをラインナップしています。

シャープさと柔らかな造形を融合したフロント・サイド・リアのエアロパーツは、ワイドで躍動的なスタイルを演出。本物の木のような質感を持つインテリアパネルは室内に上質な落ち着きを与え、多面的なデザインの17インチアルミホイールは足元を華麗に飾ります。

さらに、純正アクセサリーでは、夜間のドライブや乗り降りのシーンを華やかに彩る、光の演出を楽しめるアイテムが用意されました。

なかでも車内のアイテムとして注目される「インテリアイルミネーション」は上質な空間を演出。ドアを開けると、淡いブルーの間接照明が足元を照らし出し、ドアを閉めた後はゆっくりと消灯していく光がおもてなしを感じさせます。

なお、走行中も控えめな明るさで点灯し、夜の車内に彩りを添えてくれますが、スイッチで任意に消灯することも可能です。

さらに、「USBジャックイルミネーション」は、LEDの間接照明で、センターコンソールに設けられたUSB差込口をブルーに照らすアイテム。

夜間などの手元が見えづらい時に便利なだけでなく、“光るインテリア”としても先進感と上質感を演出します。

ほかにも、ドアを開けるとドアトリム下部から「AQUA」の車名のロゴが地面に照射される「プロジェクションイルミネーション（フロント左右）」も設定されており、ドレスアップすることで所有する喜びを高めてくれるでしょう。