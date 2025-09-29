アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第2クールと、TBS系で10月12日から放送される日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のコラボレーションが発表された。競馬を題材にした人気アニメと、競馬界を舞台にした大型ドラマという異色のタッグに注目が集まっている。

今回の発表では、『ザ・ロイヤルファミリー』に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフにしたウマ娘の描き下ろしイラストが公開された。今後も更なるコラボ展開が予定されているとのことで、アニメとドラマ双方のファンが楽しめる仕掛けに期待が集まる。

秋のエンタメシーンを盛り上げる新たな試み

『ウマ娘 シンデレラグレイ』は10月5日（日）午後4時30分よりTBS系全国ネットで第2クールがスタート。主人公・オグリキャップの新たな戦いを描き、ジャパンカップなど世界の強豪が集う舞台が登場する。

一方、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は俳優・妻夫木聡が主演を務め、競馬の世界で夢を追う人々を描くオリジナルドラマで、10月12日（日）よる9時からスタートする。両作品のクロスオーバーは、競馬ファンにとっては夢のような企画となりそうだ。

アニメ、ドラマ、そして現実の競馬界と三つのフィールドを結ぶ新たな試みは、秋のエンタメシーンを大きく盛り上げることが期待される。