黒子のバスケの世界観を堪能♡渋谷・大阪でコラボカフェ開催決定

「黒子のバスケ」とChugai Grace Cafeのコラボカフェが、渋谷モディ店と大阪なんばマルイ店にて2025年10月24日から開催されます。キャラクターをイメージしたフードやドリンク、描き下ろしイラストを使った新作グッズ、さらには来店特典や抽選キャンペーンも♡作品の世界に浸れる特別な空間をぜひ体験してみてください。

キャラを味わえる♡限定コラボメニュー

日向順平のバスケ×部室のカレーライス 誠凛ピクルス付き

桃井さつきのお疲れさまさくらんぼパフェ

渋谷モディ店では「日向順平のバスケ×部室のカレーライス 誠凛ピクルス付き」（1,600円税込）や「桃井さつきのお疲れさまさくらんぼパフェ」（1,500円税込）など、多彩なフードやスイーツが登場。

大阪店ではテイクアウト専用メニューがラインナップされ、「クラッチタイムキャラメルソフトクリームパフェ」（1,400円税込）などここでしか味わえない限定スイーツも揃います。

バターステイツ♡2025年クリスマスケーキ全7種の予約開始！

描き下ろしイラストの豪華グッズも登場

アクリルフィギュアスタンド

トレーディングホロ缶バッジ カフェ黒スーツ2025ver.（全10種）

黒スーツ姿の描き下ろしイラストやホールスタッフ風のミニキャラを使用したグッズが多数ラインナップ。

「アクリルフィギュアスタンド」（1,870円税込）や「グリッター缶バッジ」（550円税込）など、コレクション心をくすぐるアイテムが勢ぞろいします。

コラボメニューご注文特典

コラボグッズご購入特典





通販グッズご購入特典

さらに、メニュー注文特典としてコースター、グッズ購入特典でイラストシートがもらえるのも嬉しいポイントです♪

©藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

推しと過ごすカフェタイムを満喫して♡

渋谷と大阪で同時開催される「黒子のバスケ」コラボカフェは、限定メニューや描き下ろしグッズ、さらには特典や抽選プレゼントなどファン必見の内容です。

開催は2025年10月24日～11月23日までとなっています。お気に入りのキャラクターと一緒に過ごすような特別な時間を、カフェで楽しんでみてはいかがでしょうか。