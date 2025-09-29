黒子のバスケの世界観を堪能♡渋谷・大阪でコラボカフェ開催決定
「黒子のバスケ」とChugai Grace Cafeのコラボカフェが、渋谷モディ店と大阪なんばマルイ店にて2025年10月24日から開催されます。キャラクターをイメージしたフードやドリンク、描き下ろしイラストを使った新作グッズ、さらには来店特典や抽選キャンペーンも♡作品の世界に浸れる特別な空間をぜひ体験してみてください。
キャラを味わえる♡限定コラボメニュー
日向順平のバスケ×部室のカレーライス 誠凛ピクルス付き
桃井さつきのお疲れさまさくらんぼパフェ
渋谷モディ店では「日向順平のバスケ×部室のカレーライス 誠凛ピクルス付き」（1,600円税込）や「桃井さつきのお疲れさまさくらんぼパフェ」（1,500円税込）など、多彩なフードやスイーツが登場。
大阪店ではテイクアウト専用メニューがラインナップされ、「クラッチタイムキャラメルソフトクリームパフェ」（1,400円税込）などここでしか味わえない限定スイーツも揃います。
描き下ろしイラストの豪華グッズも登場
アクリルフィギュアスタンド
トレーディングホロ缶バッジ カフェ黒スーツ2025ver.（全10種）
黒スーツ姿の描き下ろしイラストやホールスタッフ風のミニキャラを使用したグッズが多数ラインナップ。
「アクリルフィギュアスタンド」（1,870円税込）や「グリッター缶バッジ」（550円税込）など、コレクション心をくすぐるアイテムが勢ぞろいします。
コラボメニューご注文特典
コラボグッズご購入特典
通販グッズご購入特典
さらに、メニュー注文特典としてコースター、グッズ購入特典でイラストシートがもらえるのも嬉しいポイントです♪
推しと過ごすカフェタイムを満喫して♡
渋谷と大阪で同時開催される「黒子のバスケ」コラボカフェは、限定メニューや描き下ろしグッズ、さらには特典や抽選プレゼントなどファン必見の内容です。
開催は2025年10月24日～11月23日までとなっています。お気に入りのキャラクターと一緒に過ごすような特別な時間を、カフェで楽しんでみてはいかがでしょうか。