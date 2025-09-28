Ç¤¬·ù¤¬¤ë¡Ø¥¥é¥¤¤Ê¿§¡Ù3Áª¤ÈÍýÍ³¡¡Ç¤Î¤¤¤ë¶õ´Ö¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡©
Ç¤Ï¿§¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
»ä¤¿¤Á¿Í¤ÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤Î¿§¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Í¤ÏÀÖ¡¦ÀÄ¡¦ÎÐ¤Î3¿§¤ò¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¤ÏÀÄ¤ÈÎÐ¤òÃæ¿´¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¡Ø2¿§·¿¿§³Ð¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÀÖ¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Ï¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥°¥ìー¤äÃã¿§¤Ë¶á¤¤ÃÏÌ£¤Ê¿§¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤«¤é¸«¤ëÁ¯¤ä¤«¤Êº¹¤·¿§¤â¡¢Ç¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¤¯¤¹¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤ë¿§¤äµÕ¤ËÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¿§¤ÎÍýÍ³¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¤¬·ù¤¬¤ë¡Ø¥¥é¥¤¤Ê¿§¡Ù3Áª
1.¿¿¤Ã¹õ
¹õ¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¿§¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö·Ù²ü¿´¤ò¶¯¤á¤ë¿§¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°Å°Ç¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¿¤á¡¢»ë³¦¤ÎÃæ¤Ç¡Ö²¿¤«Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È·Ù²ü¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥¥ã¥êー¥±ー¥¹¤ä²È¶ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¤¬¶á´ó¤é¤º¤Ëµ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹õ°ì¿§¤ÎÉô²°¤Ç¤Ï¡¢Ç¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ë¤¯¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2.¿¿¤ÃÀÖ
¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ðÇ®Åª¤Ç¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ëÀÖ¤â¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶¯¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤ÎÌÜ¤Ç¤ÏÀÖ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë±Ç¤é¤º¡¢°Å¤¤¥°¥ìー¤äÃã¿§¤Ë¶á¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÇ»¤¯ÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ±Ç¤ë¤¿¤á¡¢°ãÏÂ´¶¤ä°Ò°µ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÀÖ¤¤¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤ò½Ð¤¹¤ÈÇ¤¬Èò¤±¤ë¥±ー¥¹¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¹¤¤¶õ´Ö¤ÇÀÖ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Íî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
3.²«¿§¤Ë¶á¤¤¶¯¤¤¿§¹ç¤¤
²«¿§¤½¤Î¤â¤Î¤òÇ¤¬´°Á´¤Ë·ù¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶¯Îõ¤ÇÌÜÎ©¤Ä²«¿§¤Ï¡Ö·Ù²ü¿§¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¥Ï¥Á¤ä¥«¥¨¥ë¤Ê¤É¡¢´í¸±¤òÃÎ¤é¤»¤ëÀ¸¤Êª¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¤ÎËÜÇ½¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿¡Ö¶á¤Å¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
Éô²°Á´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤±¤Ê¤¤´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
µÕ¤ËÇ¤¬¹¥¤à¿§¤Ï¡©
·ù¤¤¤Ê¿§¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ç¤¬Èæ³ÓÅª°Â¿´¤·¤ä¤¹¤¤¿§¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÄ¤äÎÐ·Ï¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ï¡¢Ç¤ÎÌÜ¤Ë¼«Á³¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¹¤ä³¤¤Î¿§¤ÏÌþ¤·¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¿²¾²¤ä¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ò¥Ö¥ëー¤ä¥°¥êー¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤¬¤è¤¯Ì²¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¯¤ËÀÄ¤Ï¡Ö°ÂÁ´¡¦ÀÅ¤±¤µ¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¡¢À¸³è¶õ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¿§³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¹õ¡¦ÀÖ¡¦Á¯¤ä¤«¤Ê²«¿§¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤¤¿§¹ç¤¤¤ò¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿§¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Ç¤¬Íî¤ÁÃå¤«¤º¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤ÇÀÄ¤äÎÐ¤Ï°Â¿´¤Ç¤¤ë¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÇ¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä°¦ÍÑÉÊ¤Î¿§¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Ç¤Ë¤È¤Ã¤Æµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ë°¦Ç¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¿§¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)