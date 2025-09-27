[9.27 J3第29節](CFS)

※18:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[栃木シティ]

先発

GK 31 相澤ピーター・コアミ

DF 5 奥井諒

DF 15 佐藤喜生

DF 28 小西慶太郎

DF 42 マテイ・ヨニッチ

MF 8 森俊貴

MF 10 岡庭裕貴

MF 16 加藤丈

FW 39 バスケス・バイロン

FW 77 田中パウロ淳一

FW 90 ピーター・ウタカ

控え

GK 1 原田欽庸

DF 33 乾貴哉

MF 13 大嶌貴

MF 14 関野元弥

FW 9 都倉賢

FW 22 鈴木裕斗

FW 23 吉田篤志

FW 40 鈴木国友

FW 99 平岡将豪

監督

今矢直城

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 7 小澤秀充

MF 11 東條敦輝

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 19 三木直土

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 17 松本太一

DF 77 橋本清太郎

MF 13 清水祐輔

MF 42 金浦真樹

FW 9 棚田遼

FW 18 半田航也

監督

林健太郎