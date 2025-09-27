栃木Cvs鳥取 スタメン発表
[9.27 J3第29節](CFS)
※18:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[栃木シティ]
先発
GK 31 相澤ピーター・コアミ
DF 5 奥井諒
DF 15 佐藤喜生
DF 28 小西慶太郎
DF 42 マテイ・ヨニッチ
MF 8 森俊貴
MF 10 岡庭裕貴
MF 16 加藤丈
FW 39 バスケス・バイロン
FW 77 田中パウロ淳一
FW 90 ピーター・ウタカ
控え
GK 1 原田欽庸
DF 33 乾貴哉
MF 13 大嶌貴
MF 14 関野元弥
FW 9 都倉賢
FW 22 鈴木裕斗
FW 23 吉田篤志
FW 40 鈴木国友
FW 99 平岡将豪
監督
今矢直城
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 6 温井駿斗
DF 55 大嶋春樹
MF 7 小澤秀充
MF 11 東條敦輝
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 19 三木直土
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 17 松本太一
DF 77 橋本清太郎
MF 13 清水祐輔
MF 42 金浦真樹
FW 9 棚田遼
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
