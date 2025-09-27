戦後80年を迎えた今、広島・長崎の被爆者の平均年齢は86歳に達している。戦争体験者の高齢化が進み、直接体験を持つ人々が次第に減少していく中で、その記憶を次世代に伝え、戦争はしてはいけないという意思を社会に行き渡らせることの重要性が改めて問われている。8月18日放送のOBSラジオ『モーニングエナジー』に出演した構想日本代表の加藤秀樹氏は、戦争の悲惨さを伝える手段として、被爆者の俳句に込められた生々しいリアリティに注目する。

戦争体験者の高齢化と記憶の継承

加藤氏はまず、日本の終戦日に関する正確な認識について言及した。一般的に終戦の日として知られる8月15日は、昭和天皇の玉音放送が行われた日であるが、法的には1945年9月2日に降伏文書が調印された日が正式な終戦日である。この降伏文書に署名したのが当時の外務大臣・重光葵氏だった。重光氏は大分県三重町（現・豊後大野市）の出身で、戦前から外交官として活躍し、戦争回避のために尽力した人物である。

「50年や100年という区切りではなく、80年という節目に大きな意味がある」と加藤氏は指摘する。その理由は、戦争体験者の高齢化により、実体験を持つ人々の声を直接聞ける機会が急速に失われつつあるからだ。

被爆者の平均年齢が86歳になり、その子世代である被爆二世でさえ60～70代になっている。戦後100年となる20年後には、ほとんどの戦争体験者がいなくなることになる。

「実体験の記憶を我々ひとり一人がきちんと受け止め、世界の人に戦争や原爆の悲惨さを伝えていくことが重要です。特に今、ガザやウクライナで戦争が行われている時だからこそ、ちゃんと発信していかないといけない」と加藤氏は語る。

加藤氏は、戦争の悲惨さを伝える手段として俳句に注目し、昭和30年に刊行された句集「広島」の作品をネット上で公開しているHaiku Projectから紹介した。

『原爆に焼けし乳房を焼けし子に』

この作品についてHaiku Projectでは、「共に被爆した母と乳呑み子、阿鼻叫喚の中で被爆した母親は、焼けただれた乳房を必死に我が子の口に含ませようとしている」と解説。極限状態の中で詩を詠み続けた人々の魂の叫びを、一人でも多くの人に届けたいという思いが伝わる。

『ふつとびし腕がつかみし真夏の土』

「爆風で吹き飛ばされた手が土を摑んでいる。それは原爆によって焼け切った焦土であり、生まれ育った故郷の土でもある。一瞬にして人生を奪われた怒りと未練の拳が、原爆投下直後の光景を我々に想起させる」。加藤氏は「17文字という世界最短の詩形だからこそ、強烈なリアリティを感じさせ、多くの人の想像力を喚起する力がある」と述べる。

『まつしろなごはん八月十五日』

現代日本を代表する俳人の一人、黛執（まゆずみ・しゅう）氏の一句。この俳句について加藤氏は、「終戦したからといって、すぐに白いご飯が食べられるわけではない。数十年後に生まれた俳句だと思います」と述べ、「戦争を経験した人にとっては、今や当たり前となった白いご飯のありがたさが、戦争への戒めとともに感じられるのではないか。これは今行われている戦争、特にガザでの戦争にまさに当てはまる」と語った。

核兵器に対する警鐘

加藤氏は、これらの俳句から改めて核兵器の危険性について考える必要があると強調する。「日本の政治家の中にも、原爆を持った方がいいと割と軽いノリで考えている人が実は結構多い」と指摘し、最近の発言として「原爆は安上がりだ」と発言した政治家の例を挙げた。

広島県知事の「核抑止論は頭の中で考えた概念だ」という言葉や、長崎市長の「核抑止は理性を前提にしている」という発言を引用しつつ、加藤氏は「今の政治家を見ていると理性のない人が多いのではないか。頭の中で考えて、しかもそこに理性がない人がいたらどうなるのか」と危機感を示した。

原爆投下の是非についての世論調査を見ると、1945年直後にはアメリカ人の90%以上が「原爆投下は妥当だった」と考えていたが、現在では「妥当だった」「妥当ではなかった」「分からない」がそれぞれ約3分の1ずつになっているという。加藤氏は「原爆の悲惨さが徐々に浸透してきたからこそ、こうした変化が起きている」と指摘し、継続的な発信の重要性を訴えた。

加藤秀樹(構想日本代表)

京都大学経済学部卒業後、1973年大蔵省入省。証券局、主税局、国際金融局、財政金融研究所などを歴任。1997年4月、非営利独立のシンクタンク「構想日本」を設立。2009年に政府の行政刷新会議の事務局長に起用され、国レベルの事業仕分けに取り組む。公益財団法人国際連合協会評議員、一般財団法人地球・人間環境フォーラム評議員などを務める。