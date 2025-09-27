朝ドラ考察系YouTuber・トケルが読み解く「恨めしいが素晴らしいに化ける」ばけばけ第1週考察
9月29日（月）より放送スタートとなるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。考察系YouTuberのトケルさんが自身のチャンネルで、「【ばけばけ】あんぱんの次！朝ドラ第１週あらすじネタバレ 感想予想考察 NHK ストーリー ９月２９日（月）～１０月３日（金）」と題し、第1週のストーリーを先取りレビュー。ドラマの見どころや気になる点を独自の視点で考察しました。
冒頭では「没落氏族の娘、松の時と、外国人の夫、ヘブン。階段を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語がこれから始まります」と述べたトケルさん。ドラマのキャッチコピーにもある“この世は恨めしい、けど素晴らしい”について、「恨めしい、という気持ちを持っているのは、主人公である時と、そして同じように世の中を恨めしいと感じているヘブン。その二人が出会うことでお互いの存在が救いとなり、世界の見え方が変わっていく」とエモーショナルに語りました。
続けて、第1週の主な登場人物を詳細に解説。民話や昔話を聞くのが好きな主人公・松野時や、階段文学者であり外国人のヘブンを中心に、「恨めしい、と思っていた世界が、素晴らしいものへ化けた。バケバケというタイトルも、そういう変化のことを表していそうですね」とドラマの根底にあるテーマ性にも注目します。
物語は未来の明治30年代後半の東京市大久保から始まり、なぜ時がヘブンとともに日本の怪談をまとめることになったのかが描かれる展開。時の子ども時代に遡り、武士の家に生まれながらも没落し苦しい貧乏生活を送る松野家、家族を支えるために新しい時代に適応しようと奮闘する時と父・司之助の姿、「ものすごく不安で恨めしい気持ちになる中で、母に怪談話をせがむことで心を落ち着かせる時の様子」が描かれると分析します。
ドラマでは「武士というアイデンティティを手放すことで時代を生き抜く人びと、家族の再生、世の中へのまなざしの変化」が大きなポイントと見ており、主人公・時がどこまでこの“恨めしい”世界を乗り越え、人生を輝かせていくのか、ヘブンとの“遅くて遠い”運命がどう結びつくのかに注目しています。
動画の締めくくりでトケルさんは「第1週の時は大変な目に遭う感じですが、この恨めしい状態から、どのように化けることになるのか注目していきたい」「朝ドラの動画は毎週1本は必ずアップする予定。今後も是非よろしくお願いします」と視聴者にメッセージを送り、考察・感想の共有を呼びかけていました。
