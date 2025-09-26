ホンダが「“新”アドベンチャースクーター」発表！ SUV“風”スタイルに330cc「eSP+エンジン」搭載！ 最も売れている二輪車「ADV350」26年モデルが欧州で登場
ゴツくてタフなスクーターモデル
ホンダ・ヨーロッパは、「ADV350」の2026年モデルを欧州市場に向けて発表しました。
同モデルは、排気量330ccのスマートパワープラス（eSP+）エンジンを搭載しており、アドベンチャースタイルとシティスクーターの洗練された特徴を高い次元で融合しています。
【画像】超カッコいい!! これがホンダ「ADV350」2026年モデルです（18枚）
2025年には欧州市場において1万台を超える販売実績を記録し、ホンダの最も売れている二輪車モデルとなったほか、市場での販売台数ランキングでも第2位という好成績を残しています。
ADV350の特徴としては、フルフェイス・ヘルメットを2個収納できる広々としたシート下スペースが挙げられます。またUSBソケットを備えたグローブボックスやスマートキーシステムも装備。さらに調整可能なスクリーンを標準装備しており、高い利便性を誇っています。
車体には高剛性と粘り強さを併せ持つスチール製チューブタイプのフレームが採用され、路面への追従性に優れたフロントフォークとリモートリザーバーリアショックを備えることで、十分な最低地上高も確保されています。
機能面では「Honda RoadSync」システムを採用した5インチTFT液晶メーターが装備されており、Bluetoothでスマートフォンを接続し、ナビゲーションや電話、メッセージ、音楽などの機能を運転操作を妨げることなく利用することが可能。操作には4方向トグルスイッチが用意されています。
その他の装備として、ラゲッジボックス内のライトや自動で消灯するウインカー、プリロード調整が可能なリアサスペンションなど、使い勝手の良い機能が多数搭載されています。
なお、2026年モデルの「ADV350」ではカラーバリエーションとして、「パールファルコングレー」、「イリジウムグレーメタリック」、「マットパールクールホワイト」、「マットコールブラックメタリック」の4色が用意されています。