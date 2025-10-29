この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

毒親問題専門カウンセラーの木村裕子氏が、自身のYouTubeチャンネルで毒親育ちが対人関係で悩みやすい根本原因と、その背景にある思考パターンについて解説しました。

動画冒頭で木村氏は、人間関係に悩む人に対し、「違う！違う！違う！」「あなた自身が対人関係・強制終了ボタンをポチって押してるだけ」と、問題の原因が自分の中にあると指摘。そのうえで、「親との関係がうまくできなかったのに、社会に出て対人関係もうまくできるか？できるわけない！」と断言し、うまくいかないのは「あなたの責任じゃない」と力強く語りました。

木村氏は、これらの問題の根本には毒親から受けた「奴隷教育」があると分析。その結果として身についた「自爆思考」を3つの特徴に分けて説明しました。

1つ目は「物事を極端に考える」ことです。「好きか／嫌いか」「敵か／味方か」といった0か100かの思考に陥り、相手が少しでも期待通りに行動しないと「ハイ！終わり！」と自ら関係を破壊してしまう傾向があると解説しました。

2つ目は「過去に失敗した恐怖」です。過去の人間関係で傷ついた経験から、「また同じようになったらどうしよう」という強い恐怖を感じ、新たな関係を築くための一歩が踏み出せなくなってしまうと指摘しました。

そして3つ目が「妄想で決めつけてしまう」こと。「嫌われたらどうしよう」「相手に迷惑と思われるかも」といった不安に対し、「これ実は全部、あなたの妄想なんです！」「これも親の呪いです」と一喝。相手の気持ちを勝手に想像して行動を止めてしまうことが、関係の進展を妨げていると語りました。

これらの思考の共通点は、「こっち側（自分）の勝手な判断」で人間関係を一人で進めようとしていることだと木村氏は述べます。解決のためには、親から植え付けられた「間違った人間関係のルール」を「正しいルールに書き換えればいい」と提言。「そろそろ幸せになってもいいんじゃない？」と、視聴者に優しく呼びかけました。

YouTubeの動画内容

00:09

【衝撃】あなたが人間関係を壊すのは“強制終了ボタン”を押しているだけ
01:43

【根本原因】対人関係が下手なのは毒親からの“奴隷教育”が原因？
12:55

【図星】その不安、全部あなたの“妄想”です！

チャンネル情報

【毒親問題専門の解毒カウンセラー】木村裕子_icon

【毒親問題専門の解毒カウンセラー】木村裕子

YouTube チャンネル登録者数 2.05万人 297 本の動画
虐待・ネグレクト育ち。毎日他人の顔色伺いで心をすり減らし、「消えたい」とドン底を這いつくばるが、心理学を使ったセルフカウンセリングで自分でこころの傷を治す「木村式セルフ解毒法」を確立。現在、３か月で毒親問題をセルフ解決できる「解毒塾！」を経営する。YouTubeでは動画を見ながら一緒に実践できるワークを配信中！
youtube.com/channel/UCtA4bk7qJLxSWPhcUmwuAyg