¡Ú·ã¤«¤ï¡Û¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¢¥Þ¥¤¥á¥í&¥¯¥í¥ß¤¬È©¤âµ¤Ê¬¤â¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¸ÂÄê²¼ÃÏ¤òÈ¯Çä
Åß¤Î´¥ÁçÊø¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¤Î¿Íµ¤²¼ÃÏ¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£&¥¯¥í¥ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿!
¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¡¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡ã´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡ä ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡õ¥¯¥í¥ß¡Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¤¬¡¢¥«¥ï¥¤¥¤¡¦¥¥ì¥¤¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¤Î¡Ø¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡ã´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡ä¡Ù¡£Âç¤¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤ò¤·¤¿¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¥¯¥í¥ß¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£1¤Ä¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò2¿Í¤ÇÊú¤Êú¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó!
¥×¥ê¥Þ¥ô¥£¥¹¥¿¡¡¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥Ù¡¼¥¹¡ã´¥Áç¤¯¤º¤ìËÉ»ß¡ä ¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó(º¸)¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å ¿§¥à¥é¥«¥Ð¡¼¡×¡¢(±¦¡¢¥¯¥í¥ß¤¬¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ ¤¯¤¹¤ß¥«¥Ð¡¼¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤â¥¹¥¥ó¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ô¥§¡¼¥ë¤¬È©¤Ë¤·¤Ã¤È¤ê¤Ê¤¸¤ß¡¢Í¼Êý¤Þ¤Ç¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê´¶¤Ê¤¯²á¤´¤»¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥á¥í¥Ç¥£¤¬¡Ö¥Ù¡¼¥¸¥å ¿§¥à¥é¥«¥Ð¡¼¡×¡¢¥¯¥í¥ß¤¬¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ ¤¯¤¹¤ß¥«¥Ð¡¼¡×¤Î2¿§¡£ÇòÉâ¤¤·¤Ë¤¯¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÆüÃæ¤¦¤ë¤ª¤¤Â³¤¯¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê²½¾Ñ²¼ÃÏ¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
