モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2026年2月5日（木）から、株式会社サンリオの大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」のオリジナルマスコットと人気サイドメニューがセットになった「チキンナゲット×マイメロディ マスコットセット」「モスチキン×クロミ マスコットセット」（各1,200円）を数量限定で販売する。また、2026年1月14日（水）〜1月28日（水）の間、ネット特別予約注文を受け付ける。