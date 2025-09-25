Îý½¬»²²Ã¤âÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÅÁãÉüµ¢¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡×¡¡J2ÆâÄê¤Î¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤¬ÉÁ¤¯¼¡¤Ê¤ëÌ´¡Ö¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡¡
´ØÀ¾Âç4Ç¯MF»°ÌÚ¿ÎÂÀ¡Ö¤º¤Ã¤È1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡9·î3Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢ÅìÍÎÂç³Ø¤ÎÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡¢Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²Æ¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤¢¤ëÂè49²óÁíÍýÂç¿ÃÇÕÁ´ÆüËÜÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡£
¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ°è¤Î·ãÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¿32Âç³Ø¤¬¡¢1²óÀï¤«¤é3²óÀï¤Þ¤Ç¥·¡¼¥É¤Ê¤·¤ÎÃæ1Æü¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ÎÃÏ¤òÇ®¤¯¤¹¤ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï²¦¼Ô¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇÔ¤ì¤·¼Ô¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Âè12²ó¤Ï½éÀï¤ÇËÌ³¤Æ»¶µ°éÂç´ä¸«Âô¹»¤ò4-0¡¢2²óÀï¤Ç¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ò4-1¡¢3²óÀï¤Ç¤ÏÁ°²ó½àÍ¥¾¡¤Î¿·³ã°åÎÅÊ¡»ãÂç¤òÁê¼ê¤Ë±äÄ¹Àï¤ÎËö¤Ë3-2¤Ç²¼¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿´ØÀ¾Âç³Ø¡Ê´ØÀ¾Âç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¡Ë¤ÎÂç¹õÃì¡¦4Ç¯À¸MF»°ÌÚ¿ÎÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¿¥Ã¥¥ó¥°¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¿õ¤òÃ´¤¦¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼¤Î»°ÌÚ¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤éJ2¡¦Æ£»ÞMYFCÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1Ç¯¤Îº¢¤«¤éÁíÍýÂç¿ÃÇÕ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ê4Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¡Ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ã¤È1²óÀï¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤Ï½éÀï¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Æ°ì°Â¿´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿½éÀï¤Î¸å¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£º£Ç¯¤ÏºÇ¹â³ØÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢JÆâÄê¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤Î4ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢½éÀïÆÍÇË¤ÏºÇÄãÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÇØÈÖ¹æ7¤ÏÅìËÌ¤ÎÃÏ¤ÇÌöÆ°¤ò¤·Â³¤±¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿»°ÌÚ¤Ï2²óÀï¤Î¶Í°þ²£ÉÍÂçÀï¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾21Ê¬¤Ëº¸CK¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ËÎ®¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤«¤µ¤º½¦¤¦¤È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¡¢ÊÂ¹Ô¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤¤¿MFÅÆß·ÎèÂç¤Ë¥Î¡¼¥ë¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¡£Æ±»þ¤Ë°ìµ¤¤Ë²ÃÂ®¤ò¤·¤Æ±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÁö¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤ËÅÆß·¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤¬ÆÏ¤¯¡£º¸Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç3Ï¢Â³¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞGK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤·¤Æ¥Ë¥¢¤òº¸Â¤Ç·â¤ÁÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½à·è¾¡¡¢Æ±¤¸´ØÀ¾¤ÎºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë´ØÀ¾³Ø±¡Âç¤È¤Î¡Ø´Ø´ØÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾43Ê¬¤ËMF¹õÂô¼ÅÆ»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤³¤Ü¤ì¤ò±¦Â¤Ç½³¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¼¹Ç°¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢¥é¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢´ØÀ¾Âç¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤ÎÌöÆ°¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¡£
¡Ö´ØÀ¾¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ½éÀï¤¹¤éÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»õ¤¬¤æ¤¤»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£Ç¯¤ÏºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿¥ì¥Õ¥Æ¥£¡¼
¡¡»°ÌÚ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤«¤é¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Ïµ®½Å¤Êº¸Íø¤¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¥ê¥º¥à¥á¡¼¥¯¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤¦¤Þ¤µ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëFWºäËÜ°ìºÌ¡ÊKVC¥¦¥§¥¹¥Æ¥ë¥í¡¼¡Ë¤äMFÃæÂ¼¿ÎÏº¡ÊFC´ôÉì¡Ë¡¢1³ØÇ¯²¼¤ÎFWÆîÌîÍÚ³¤¡ÊGÂçºå¡Ë¤é¤¬Â·¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¿Ø¤ò¸å¤í¤«¤é¹ª¤ß¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÂç³Ø·ÐÍ³¤Ç¤Î¥È¥Ã¥×Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥æ¡¼¥¹¤Î»þ¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ë°ìºÌ¤ä¿ÎÏº¤È¤¤¤¦¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â²¿¤«¿§¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¢¤«¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤·¤¤ì¤º¤Ë¡Ê¥È¥Ã¥×¤Ë¡Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø4Ç¯´Ö¤Ç²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¼ê¤ÊÉôÊ¬¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢º¸Â¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥Ñ¥¹¤ÎÀºÅÙ¤È¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏÃå¼Â¤ËÀ®Ä¹¤ò¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âGÂçºå¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«»²²Ã¤·¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌá¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬µÕ¤Ë¼«Ê¬¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È¿¹ü¿´¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë¤·¤Æ¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤ë»Ñ¤òÆ£»Þ¤Ï¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÂçÇ÷´õ¥¹¥«¥¦¥È¤È¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤«¤éÇ®ÎÌ¤¢¤ëÏÃ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Áá¡¹¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Î·è°Õ¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆ£»Þ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ãå¼Â¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¡£¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ë¤â¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢´õ¤µ¤ó¤ä¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤ò¤·¤ÆÊªÀ¨¤¯ÇÈÄ¹¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤Áª¼êÁü¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¡£Æ£»Þ¤Ï¼éÈ÷¤Ç¤«¤Ê¤ê¤Î¶¯ÅÙ¤âµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡È¿¹ü¿´¤ÈÆ£»Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤¤»×¤¤¡£Æ£»Þ¤Î¹¶¼é°ìÂÎ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ÇÃ¥¤¤ÀÚ¤ëÎÏ¤¬¤â¤Ã¤ÈËá¤«¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÈÀºÅÙ¤¬ËþºÜ¤Îº¸Â¤«¤é¤è¤ê¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¡£»°ÌÚ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤è¤êÀ®Ä¹¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»Ñ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë