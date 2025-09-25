¡Ú³ÊÆ®µ»¡ÛÄ«ÁÒ³¤¤ÎUFC£²Ï¢ÇÔ¤Ë¡¢Àî¿¬Ã£Ìé¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡× ÇÔ°ø¤äÅ¬Àµ³¬µé¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿
Àî¿¬Ã£Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡Á°ÊÔ
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡ÊMMA¡ËÃÄÂÎ¡¢¡ÖUFC¡×¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÌÔ¼Ô¤¬½¸¤¦¤½¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð"Ëâ¶"¤ä"½¤Íå¤Î¹ñ"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤½¤ÎÄº¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö£¸·î17Æü¡¢ÊÆ¥·¥«¥´¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ÖUFC 319¡×¤Ç¤ÏÄ«ÁÒ³¤¡ÊÅö»þ¥é¥ó¥¥ó¥°15°Ì¡Ë¤¬¡¢ 38ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÅö»þ¥é¥ó¥¥ó¥°11°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¥¿¥Ã¥×¥¢¥¦¥È¡¢£²ÀïÏ¢Â³¤Î°ìËÜÉé¤±¤Ç¡¢UFC¤Î¸·¤·¤µ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
UFC¤Ç£²ÀïÏ¢Â³¤Î°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Ä«ÁÒ³¤¡¡photo by ZUMA Press/¥¢¥Õ¥í
¡¡¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡£²¿¤¬Â¤ê¤º¡¢²¿¤ò¿¤Ð¤»¤Ð¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë¤Î¤«¡£¸µ½¤ÅÍÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Ç¡ÖPRIDE¡×¡ÖDREAM¡×¡ÖUFC¡×¡ÖRIZIN¡×¤È¹ñÆâ³°¤ÎÛØÉñÂæ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿Àî¿¬Ã£Ìé»á¡Ê¡ÖFight Box Fitness¡×ÂåÉ½¡Ë¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡Úº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤°ìÇÔ¡Û
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀî¿¬Ã£Ìé¤Î¤¸¤ê¥é¥¸¥ª¡Ù¤Ç¤â¡¢·ÑÂ³Åª¤ËUFC¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¤ÎÄ«ÁÒ³¤vs¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÀµÄ¾¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£´üÂÔ¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¶¯¤¤Áª¼ê¤À¤·¡¢ËÍ¤â¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³¤Áª¼ê¤¬UFC¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£UFC¤Î¼óÇ¾¿Ø¤â¡¢º£²ó¤Ï¾¡Íø¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡½¡½³¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖººÄê¥Þ¥Ã¥Á¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½éÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¤Î¡Ê¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¡Ë¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¤Î"Î÷²ÁÈÇ"¤È¤â¸À¤¨¤ëÁª¼ê¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¦¼Ô¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤±¤É¡¢¡Øº£ÅÙ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤ÇÔÀï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½»î¹ç¸å¡¢³¤Áª¼ê¤Î¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â°ìÉô¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï°ìÅÙÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¸«¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¤¬¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£UFC¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïµ»½Ñ¤äÂÐºöÉÔÂ¤Ê¤Î¤«......¡£ËÜ¿Í¤â¡¢Îý½¬¤Ç¤Ï¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤Ï»î¹çÅöÆü¡¢ÂçÂô¥±¥ó¥¸¡ÊÏÂ½Ñ·Å½®ÐòHEARTS¼çºË¡Ë¤µ¤ó¤ÈÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥®¥í¥Á¥ó¤ËÆþ¤ëÁ°¡¢£²¿Í¤È¤â¡Ö¥³¥³¡ª¡×¤ÈËÉ¤²¤¿¾ìÌÌ¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Î¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤Î¹ø¤ò²¡¤·¤Æµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥®¥í¥Á¥ó¤Ï¼ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÂÎ¤òÁê¼ê¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¶Ë¤Þ¤ëµ»¡£µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢Áê¼ê¤Î¹ø¹ü¤¢¤¿¤ê¤ò²¡¤·¤Æµ÷Î¥¤¬¤¢¤ì¤Ð¶Ë¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½½Ö´ÖÅª¤ËËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤¬¶¯¤¤¿Í¤Ë¤µ¤ó¤¶¤ó¶Ë¤á¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡Ø¤³¤¦Íè¤¿¤é¡¢¤³¤¦¡Ù¤ÈÈ¿±þ¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«......¡£Æü¾ïÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¶Ë¤á¤é¤ì¤ëÎý½¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ÇÂÐºöÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ßÎý½¬¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢ËÜÈÖ¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿È¶á¤ÇÎý½¬¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÛÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¡ÚÅ¬Àµ³¬µé¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë³¬µé¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Û
¡½¡½³¤Áª¼ê¤ÎÅ¬Àµ³¬µé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥¤µé¡Ê¡Ý56.7kg¡Ë¤«¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê¡Ý61.2kg¡Ë¤«¡¢°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇÂç¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ëÅ¬Àµ³¬µé¤È¡¢UFC¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤±¤ë³¬µé¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡©
¡Ö³¤Áª¼ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£UFC¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÏÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢Áª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤òÎã¤Ë½Ð¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï50 kgÂæ¤Î·ÚÎÌµé¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢60 kgÂæ¤ËÆþ¤ë¥é¥¤¥Èµé¤Ë¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¡£Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢MMA¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥Õ¥é¥¤µé¤¬¸½¼ÂÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤¿Àî¿¬»á¡¡photo by Shogo Murakami
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê³¬µé¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡£¤¢¤È¤ÏËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎYouTube¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤¼½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï70kg¤ä80kg¤È¤¤¤Ã¤¿³¬µé¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢MMA¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶¥µ»¿Í¸ý¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³¬µéÀ©¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¶¥µ»¤Îº¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î²¾Àâ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÏÅöÆü·×ÎÌ¤Ç¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£½ÀÆ»¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìá¤·Éý¤Ï¥×¥é¥¹£µ¡ó¤Þ¤Ç¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢70kg¤Ç·×ÎÌ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤é¡¢ÅöÆü¤Ï73.5kg¤Þ¤Ç¤·¤«Ìá¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ìá¤·Éý¤¬¶¹¤¤¤Û¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼À©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÅöÆü¤ËÂÐÖµ¤·¤¿»þ¤ÏÁê¼ê¤¬¾å¤Î³¬µé¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¡£UFC¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢MMAÁ´ÈÌ¤Ë¤ÏÌá¤·Éý¤ËÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤íºÇ¶á¤Ï·ò¹¯ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢·×ÎÌ»þ´Ö¤¬Áá¤Þ¤Ã¤Æ¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤ÏÁ°Æü·×ÎÌ¤Ç24»þ´Ö¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ°Æü¤ÎÄ«¤Ë·×ÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢36»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ò²óÉü¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³¤³°¤ÎÁª¼ê¤ÏÊ¿µ¤¤Ç10kg°Ê¾åÌá¤·¤Æ¤¯¤ë¡£½Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÂÎ½Åº¹¤Ï½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡½¡½³¬µéÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Àî¿¬¤µ¤ó¤ÏRIZIN¤ÇÂç¤¤Ê³¬µéÊÑ¹¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¥é¥¤¥Èµé¡Ê¡Ý71 kg¡Ë¤«¤é£²³¬µé²¼¤²¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê¡Ý61kg¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÌµËÅ¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ø¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤¯¤é¤¤¥¥Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Î»î¹ç¡Ê¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥ª¥ê¥Ù¥¤¥éÀï¡Ë¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥¦¥§¥¤¥È¤Î63kg¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢·×ÎÌ¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤«¤éÄ¹´ü´Ö¤«¤±¤Æ¸ºÎÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îý½¬¤Î¼Á¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÃ»´ü´Ö¤Ç°ìµ¤¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èº£¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú³°¹ñ¿Í¤È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëº¹¡Û
¡½¡½Àî¿¬¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤ÈÀï¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖËÍ¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È³°¹ñ¿Í¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëº¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¸À¤¤Ìõ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìá¤·À©¸Â¤äÅöÆü·×ÎÌ¤¬¤¢¤ë¤Ë¤»¤è¡¢½ÀÆ»¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬À¤³¦¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¼å¤¤¤Ê¤éÃÃ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤À¤È¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆâÂ¡¤Î¶¯¤µ¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³ÊÆ®µ»¤Ï¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡¢¤½¤³¤òÈò¤±¤Æ¾¡Éé¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¸ÄÂÎº¹¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀî¿¬¤µ¤ó¤À¤«¤éÂÎ³Êº¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤½¤ì¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤âÀèÅ·Åª¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Ãæ³Ø¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²Ì¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ£±¤Îº¢¤Î°®ÎÏ¤Ï23kg¡Ê°®ÎÏ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶ÑÃÍ¡¦¡¦¡¦12ºÐÃË»Ò¡§24.29kg¡¢13ºÐÃË»Ò¡§29.46kg¡¿2024Ç¯ÅÙ Ê¸Éô²Ê³Ø¾ÊÄ´ºº¡Ë¤Ç¡¢º£¤ÎÌ¼¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤ÆÆÃÊÌÂ®¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ç800mÁö¤ÎÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸©¤Î¹ç½É¤ÇÃ»µ÷Î¥Áª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¡ØºÍÇ½¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤ÈÄË´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º½ÉÍ¤òÄ·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ËÍ¤ÏÃæµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤«¤é½ÖÈ¯·Ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³ÊÆ®µ»¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤¤¤¯¤Î¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦½ÖÈ¯·Ï¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤ò½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥¤¥ê¥¢¡¦¡Ë¥È¥×¥ê¥¢¡Ê¸½UFCÀ¤³¦¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¡Ë¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡½¡½¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë´¶¤¸¤¿ºÍÇ½¤Îº¹¤ò¡¢ÅØÎÏ¤ÇËä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö20Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤È¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡Ù¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤Ï³°¹ñ¿ÍÁê¼ê¤Ë¤â¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¸åÊÔ¡§Ä«ÁÒ³¤¤ÏÄ¹½ê¤òËá¤¯¤Ù¤¤«¡¢Ã»½ê¤òËä¤á¤ë¤Ù¤¤«¡¡Àî¿¬Ã£Ìé¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸ì¤ë³¤³°¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¡ä¡ä¡Ë
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¢£Àî¿¬Ã£Ìé¡Ê¤«¤ï¤¸¤ê¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë¡¡
2000Ç¯¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø½¤ÅÍ¡Ù¤Ç¥¦¥§¥ë¥¿¡¼µéÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤È¡¢2005Ç¯¤«¤é¡ØPRIDE¡Ù¡¢2008Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØDREAM¡Ù¤Ë»²Àï¡£¸ÞÌ£Î´Åµ¡¢ÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¢¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥á¥ì¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¨¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤éÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£2013Ç¯¤Ë¡ØUFC¡Ù¤È·ÀÌó¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç¾þ¤ë¤â¡¢2016Ç¯¤Ë¼«¤é·ÀÌó²ò½ü¤ò·èÃÇ¤·¡¢¡ØRIZIN¡Ù¤ËÅÅ·â»²Àï¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ÈµéGP¤ËÄ©¤ß¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¡¼¡¦"¥Ô¥Ã¥È¥Ö¥ë"¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ "¥¯¥é¥Ã¥·¥ã¡¼"¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢ÌÖËìÇíÎ¥¤ò»°ÅÙ·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤Ç³èÌö¡£¸½ºß¤Ï¡ØFight Box Fitness¡Ù¤ò¼çºË¤·¡¢³ÊÆ®µ»¤Î³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£