お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、20日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。長男ハマ・オカモト（34）が音楽を始める際の出来事を回想した。

この日は先週に引き続き、女優・小野花梨（27）のやりたい事をプロデュースする企画。そこで大阪の音楽専門学校「OSM 大阪スクールオブミュージック専門学校」を訪れた。

ビルに入ると、関係者から「息子さんもお世話になっています」と声がかかり、そこには長男ハマ・オカモトが所属するロックバンド「OKAMOTO'S」のポスターが。ハマ・オカモトは過去には特別講師として授業をしたこともあるといい、「こんなとこで出会うなんて」と浜田も笑った。

小野から「息子さんが音楽やられる際に、ご相談はあったんですか？」と聞かれた浜田は「全然」と回想。「中学ぐらいからやって。やりたいからって言うから楽器渡したんやけど、そんな“遊び”やと思うやん」と当初は音楽は趣味だと考えていたという。

ところが「なんか“ハンコ押して”という紙を持って来たら、それがソニーの（契約書）。親からハンコもらってこい、って」と、ハマ・オカモトが所属する「ソニー・ミュージックアーティスツ」からの書類を持って来たことを回想。

その後「それで俺の名前書いたら、向こうが見て“えっ〜！”となって」と、ソニーの関係者が、ハマ・オカモトの父親が浜田雅功だと知って驚いたというエピソードを明かし、小野もビックリしていた。