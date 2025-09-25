【機動戦士ガン ダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-】 ・上映開始日：10月31日より ・上映劇場：全国劇場

アニメ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-」が、全国劇場にて10月31日より放送開始となる。

本作は「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の10周年記念プロジェクトの1つとして上映が決まったスピンオフ作品。スマートフォンアプリ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズG」で配信された全12話を再編集し、新規カットを加えた特別編集版となっている。

また、TVシリーズのキャラクターが登場する10周年記念新作短編「幕間の楔」も同時上映される。

「ウルズハント」の監督は本編と同じく長井龍雪氏が務め、主人公ウィスタリオ・アファム役は生駒里奈さんが演じている。

「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-」詳細

【10周年特報PV │ 特別編集版『機動戦士ガン ダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-』】【「機動戦士ガン ダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント -小さな挑戦者の軌跡-」あらすじ】

――P.D.323

ギャラルホルンによるアーブラウ中央議会への政治介入事件は、モビルスーツを使った武力行使にまで発展。事件を終結に導いたのは、鉄華団と呼ばれる火星から来た少年たちだった。

金星に浮かぶラドニッツァ・コロニーで生まれ育ったウィスタリオ・アファムの耳にも、鉄華団の活躍は届いていた。火星との開拓競争に敗北した金星は、四大経済圏も興味を示さない辺境惑星。住人はＩＤすら持たず、今は罪人の流刑地として使われるだけ。

そんな生まれ故郷の現状を変えたいと願うウィスタリオの前に現れたのは、「ウルズハント」の水先案内人を名乗るひとりの少女だった。

「おめでとうございます。あなたは『ウルズハント』の参加資格を得ました」

少女との出会いにいざなわれ、ウィスタリオはコロニーすら易々と買うことのできる莫大な賞金を懸けたレース……「ウルズハント」の入口に立たされていた。

(C)創通・サンライズ