この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気お笑いコンビ「元・GAG少年楽団」のメンバーとしても知られるサカモトとブチギレ氏原によるYouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、SNSで“売り切れ続出”と話題のアイス「アイスモア」をレビューするショート動画を公開した。



今回取り上げられたのは、アンデイコの「アイスモア」。マシュマロのような“ふわっと食感”が特徴で、ザクザクしたチョコがけクッキーシュー生地にアイスが詰まっている商品だ。SNSでの人気から品薄状態が続く中、2人が本音でその味を評価した。



動画では、2人の評価が真っ二つに分かれる展開に。サカモトは一口食べるなり「めっちゃ美味い」と絶賛。マシュマロのような独特の食感に感心し、「これ買お、美味い」とリピート購入を宣言するほどの高評価を下した。



一方で、ブチギレ氏原の評価はまさかの「普通」。サカモトの絶賛ぶりとは対照的に、冷静な表情で「ちょっとあんまだったな」と辛口なコメントを残した。この対照的なリアクションが、商品の味を多角的に浮き彫りにしている。



SNSの評判だけでは分からない、リアルな食リポが展開された今回の動画。甘いもの好きで新食感を求める人にはサカモトのように刺さる一方、期待値が高すぎると氏原のように冷静な評価になるのかもしれない。購入を迷っている人にとって、ひとつの判断材料となりそうだ。