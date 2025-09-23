劇場版『チェンソーマン レゼ篇』が9月19日に封切りを迎え、公開初日から話題を集めている。主題歌担当として本作を彩るのは、アニメ版に引き続き原作マンガの愛読者でもある米津玄師だ。

周知の通り、上映に先駆けて9月15日に配信開始されたメインテーマ「IRIS OUT」はリリース直後から前代未聞の勢いで各チャートを席巻し、自身の持つ各種記録を続々と更新。エンディングとして書き下ろした「JANE DOE」ではゲストシンガーに宇多田ヒカルを迎えたビッグタッグが実現し、両曲を楽しみに映画館へ足を運んだ人もきっと多いに違いない。

思い返せば今年初旬にリリースされた「Plazma」では、自らの創作の原点に立ち返り制作を行ったと語っていた米津（※1）。彼の原点を語る上で欠かせない音楽と言えばやはりVOCALOIDだが、今回の「IRIS OUT」にもいわゆる“ボカロらしい”ムードが引き続き漂っているようにも見受けられる。

今作におけるボカロらしさの要素としては、『チェンソーマン』の物語を下地とする乱雑さに加え、やはり特筆すべきは跳ねのリズムに象徴されるエレクトロスウィングの曲調だろう。ぬゆりの「ロウワー」や柊キライ「ラブカ？」など、近年のボカロシーンではYouTubeで数千万回再生の楽曲も複数輩出する一潮流であるエレクトロスウィング。カテゴリとしてはEDMの一種で、曲全体を通してピアノやホーンサウンドを散りばめつつ古典的なジャズ／スウィングのリズムで構成された、いわば“温故知新”な音楽となる。そんなジャンル的性質が原点回帰する現在の米津自身の姿と重なるという意味でも、今の彼にとってはまさにお誂え向きな音楽だと言えるだろう。

「BOW AND ARROW」では歌詞における韻踏みの効果的な活用も話題となったが、「IRIS OUT」でも近しい手法が用いられていることに早々に気づいたリスナーも多かった印象だ。そういった意味でも今作は、2025年上半期を賑わせた「Plazma」、「BOW AND ARROW」と地続きの作品として位置づけるべき楽曲なのかもしれない。

なお、以下劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のストーリーや内容に触れながら解説していく。本編を未視聴の場合は、注意しながら読み進めてほしい。

■「IRIS OUT」で描かれる『レゼ篇』の多角的な魅力

もちろん、「IRIS OUT」は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の顔としても非の打ちどころがない楽曲だ。曲題の“アイリスアウト”とは映像における場面転換技法のひとつで、画面中央へ徐々に映像が円形に小さくなり、最終的に画面が真っ暗にフェードアウトする演出のこと。情けない結果に終わる登場人物をコミカルに表現する際に用いられることも多く、今回の『レゼ篇』で文字通り悪魔なファム・ファタールたちに翻弄され、物理的な意味でも心を奪われそうになる主人公・デンジのある側面を非常に的確に切り取ったタイトルでもある。まさしく“惚れた方が負け”な一方的かつ激情的な片恋慕を描いたリリックを、作中のキーパーソンであるレゼやマキマに惚れ込むデンジのみならず、米津ほかさまざまなヒト／モノのファンダムの渦中にいる人々へと準える声もネット上では散見できる。

楽曲制作においては、入場特典冊子や劇場版パンフレットなどで、「KICK BACK 2」を作らないことを枷としたよりシンプルかつ衝動的な楽曲にすることで複雑怪奇な構成の「KICK BACK」との差別化を図った、ということが米津によって言及されている。映画本編ではオリジナルのオープニング映像とともにフル尺の本曲が物語の幕開けを彩るため、これから劇場へ足を運ぶ者にはぜひその映像も併せて楽しみにしてほしい。

■米津玄師×宇多田ヒカルが描く、美しくも哀しい「JANE DOE」

コミカルでダーティな『チェンソーマン』の物語を描く「IRIS OUT」。一方、「JANE DOE」は、それとは対極的なサウンドともなる精緻かつメランコリックなムードを湛えた、本映画の魅力をまったく別角度から切り取った楽曲へと仕上がっている。

本曲では人知れず苛烈な人生を歩み、最期には非業の死を遂げた少女・レゼの抱える無情な運命にスポットが当てられる。三拍子のリズムに情感を煽るダイナミクスの効いたストリングスとピアノが乗る音像の中、レゼに思いを馳せつつ物語の余韻を楽しむエンドソングとしても、今作は非常に秀逸な楽曲だと言えるだろう。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開記念PV／Ending Theme:米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc”

美味しいごはんを食べ、安全な場所で友人と遊び、誰かと恋をして、温かな布団で眠る――。そんな“当たり前”を手に入れるには、血生臭い道を選ぶしかなかった。曲題となるジェーン・ドウ＝自身の名すら覚束ない“透明な子ども”だったデンジとレゼが出会い惹かれ合うも、敵対し死闘の末に明暗の差がつく結末を迎える今作。人間と悪魔の性質を併せ持つイレギュラーな体質のみならず、現代日本ではおおよそリアリティのない孤児という特殊な出自がふたりを本質的に繋いでいたことは、結果として物語の外野のみぞ知る話だ。あんなにも思いを寄せていたデンジが、結局レゼのことを何も知らぬまま別れを迎えたことにすら気づかない一方、レゼはひとりすべてを抱えたまま死んでいく。そんな美しくも哀しい結末が、『チェンソーマン』の中でも特に本エピソードが大勢に支持される理由のひとつなのだろう。

小さな恋の終わりを彩る「JANE DOE」の歌詞には「IRIS OUT」に比べ簡素でシンプルな言葉が並び、総じてボリュームとしてもミニマルな印象すら受ける。だがそこには、レゼの抱えた孤独や痛み、幻想的で甘くメロウな思い出とささやかな祈りが、鮮烈な彩りをもって端的に落とし込まれているのだ。そこに表出する米津の豊かな言語表現力に加え、それを紡ぐ宇多田の歌声も、楽曲の持つ情感を増幅させる役目を十二分に果たしていると言えるだろう。単純な声の響きのみならず、“誰でもあって誰でもない”存在となれる透明性。それもまたディーバである宇多田の唯一無二の魅力であり、おそらくそこに米津は曲に描いたレゼを託すべく、宇多田へとラブコールを送ったのではないだろうか。

大勢を惹きつける強烈な個性と魅力を放ちながら、「IRIS OUT」「JANE DOE」の両曲は劇場版作品とともに走り始めたばかり。『チェンソーマン』と米津という抜群のタッグは、一体どこまでこの物語を遠くに届けられるのか。その動向も引き続き、映画本編と併せて多くの人々が注視するポイントとなるのだろう。まだ作品を未視聴の方はぜひ、劇場へ足を運んでみてはいかがだろうか。

※1：https://natalie.mu/music/pp/yonezukenshi30

（文＝曽我美なつめ）