厚切り肉のうまみと濃厚ソースが最強！ ご飯泥棒すぎる、とんてき定食990円〜（神奈川・横浜）
「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回のお店は、極厚豚肩ロース肉を贅沢に使用した定食がいただけるお店。夜は居酒屋営業も行っています。
〈New Open News〉
毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！
豚屋 鳥山 よこはま（神奈川・横浜）
2025年1月17日、横浜駅みなみ東口直結のアソビル1階、アソビル横丁内にオープンした「豚屋 鳥山 よこはま」は、“米がいくらあっても足りない極厚の豚肩ロース定食”がコンセプトの定食屋です。
新橋、自由が丘に続く3店目として、横浜東口のビジネスマンの方々が通えるような定食屋を目指したそう。
運営するのは、さまざまな飲食店をプロデュースする株式会社57。同フロア内にある居酒屋「呑りお」や、マンガのような塊肉でお馴染みのポークステーキ専門店「マロリーポークステーキ」も系列店です。
お店で提供している極厚の豚肩ロース肉は「マロリーポークステーキ」の真空低温調理技術を採用。柔らかくジューシーな食感とうまみを引き出しています。
お店のイチ押しメニューは「とんてき定食」（990円〜）。ウスターソースベースのタレに3種類のにんにくを混ぜた濃いめの味付けは、ご飯がどんどん進む味です。
定食メニューは全品ご飯（大盛り無料）と味噌汁付き。お肉の量も枚数で選べるので食べ盛り、働き盛りの方にとってはうれしい内容ですね。
2025年9月からの新メニュー「味噌カツ定食」（1,190円〜）は、甘みとコクのあるオリジナル味噌ダレにからしを添えていただきます。ニンニクなどのにおいが気になる方にもおすすめのメニュー。
このほか、とんてきと人気を二分する甘辛味の「豚生姜焼き定食」（990円〜）や横浜店限定の「西京焼き定食」（1,190円〜）、食べ応えのある「豚から定食」（890円）、2種類のメニューがセットになった「合盛 二色」（1,710円〜）があります。
夜（17:00〜）の営業時間は、定食のほか、アルコールと一品料理も提供しています。店内には立ち飲みスペースもあるので、ふらっと立ち寄ることも可能。カジュアルで親しみやすい雰囲気です。
また、10名以上で利用できるお得な貸切飲み放題プランも。気の置けない仲間とラフに飲みたいときにおすすめ。
座席は、テーブル15席。店内にはモニターを設置しているので、スポーツ観戦を楽しみながら食事もできます。お肉をがっつり食べたいとき、お酒を飲みながらつまみたいとき、迷わず訪れたいお店です。
食べログレビュアーのコメント
『店名おもろいな。写真うまそうだな、と。
トンテキのお店だからガッツリ豚肉なんとなくで２枚盛り。生姜焼きとガーリック醤油（他に味噌ダレもある）
これ、美味いわ。分厚いけど柔らかい豚肉が食べ応えありつつ食べやすい。
定食価格、この肉なら破格に安い。いや、これ本当にサービスしすぎじゃね？
おかげさまで肉欲は満足（笑） 食べ過ぎ気味
ごちそうさまでした！』（KasapHさん）
『豚生姜焼き定食 肉1枚
豚肉の枚数と味付けを選ぶ感じでオーダーします。
味は生姜焼きの他、味噌焼き、とんてき(ウスターソースとにんにく)の3種類。
豚の枚数は4枚は神、5枚はブルー、6枚は兆、7枚は極と呼んでいるようです。
厚さ1.5cmあるので、普通の人は1枚で十分かな。
お味の方は、中までしっかり火がとおっているのに、やわらかくてジューシーです』（志士奮迅さん）
※価格はすべて税込
＜店舗情報＞
◆豚屋 鳥山 よこはま
住所 : 神奈川県横浜市西区高島2-14-9 アソビル 1F
TEL : 不明の為情報お待ちしております
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
https://www.instagram.com/tabelog/
文：斎藤亜希The post 厚切り肉のうまみと濃厚ソースが最強！ ご飯泥棒すぎる、とんてき定食990円〜（神奈川・横浜） first appeared on 食べログマガジン.