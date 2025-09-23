「闘争心や執念は感じられた」「気持ちが表れたナイスゲーム」勝ち切れなかったが、貴重な勝点１獲得。最下位に沈む新潟にエール「まだ諦めないで欲しい」
勝ち切れなかった。４試合連続のノーゴール。だが連敗は止めた。12試合ぶりのクリーンシート。J１で最下位に沈む新潟は９月23日、J１第31節で名古屋とホームで対戦し、０−０で引き分けた。
残留圏の17位・横浜FMとは勝点８差。とにかく今は白星が欲しかったが、貴重な勝点１を上積みできたことは間違いない。試合の結果を伝えるクラブの公式Xには、以下のような声があがっている。
「久しぶりに良いアルビ見れたかな」
「闘争心や執念は感じられた」
「気持ちが表れたナイスゲームでした！」
「気持ちは伝わった次勝とう」
「勝ち切りたかったとにかく点が欲しかった」
「攻め続けてたけど、ゴールが遠い、、、」
「名古屋の術中にハマったって感じか」
「勝ち点１じゃ物足りないのは事実」
「もうこの時期の引き分けは負けに等しいよ」
「ほんと、いつ勝つんだよ」
「まだ諦めないで欲しいです」
「次こそ勝てるようにやって行こう」
「一つずつ重ねてくしかない」
「もうこうなったら、一緒に戦うから！」
厳しい意見も見られたが、エールも届いた。次節は27日に、G大阪のホームに乗り込む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
