¿·´´Àþ¤ÇÎÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶ÈîËþÂÎ·¿¤ÎÃËÀ¡Ä°µÇ÷´¶¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¡Ö»×¤ï¤ºÀÊ¤òÎ©¤Ã¤¿¡×ÃËÀ¤Î·ëËö
¡¡º£Ç¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿ÍµÒ¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î³«ºÅ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿24Ç¯¤Î3686Ëü¿Í¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¹¹¿·¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤ÎÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤òÃæ¿´¤Ë½ä¤ë¥ë¡¼¥È¤Ç¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¢¡¿·´´Àþ¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡ÈÄ¶ÈîËþ·¿¡É³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¡Ä
¡¡¼ÂºÝ¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤È°ã¤Ã¤Æ²¤ÊÆ·÷¤«¤éÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂÎ³ÊÅª¤ËÂçÊÁ¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÂÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤äÂçºå¤Ø¤Î½ÐÄ¥¤¬Â¿¤¯¡¢·î¤Ë¿ô²ó¤Ï¿·´´Àþ¤Ç±ýÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µç¶þ¤½¤¦¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ø¤ª´ê¤¤¤À¤«¤éÂç¤¤¤Êý¤ÎÎÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢IT´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÆâÄ¾»Ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë¡£Èà¤¬¤½¤¦µ§¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤¬Ä¶ÈîËþÂÎ·¿¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅß¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿·²£ÉÍ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Î¤¾¤ß¹æ¤Î»ØÄêÀÊ¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤¿²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2ÀÊ¤Î¤Û¤¦¤ÎÁëÂ¦ÀÊ¡£ÎÙ¤ÎÄÌÏ©Â¦¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²£Éý¤¬¼«¿È¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¼ã¤¤Çò¿ÍÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÂçÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤ÏÎÏ»ÎÊÂ¤ß¡£¾éÃÌÈ´¤¤Ë150kgÁ°¸å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÊý¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î±¿¤Î¤Ê¤µ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡ª¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡µ¤¤ò¸¯¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Î¤¾¤ß¹æ¤Ê¤É¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëN700·Ï¤Î»ØÄêÀÊ¤ÎºÂÀÊÉý¤Ï440mm¡Ê¢¨3ÀÊÊÂ¤Ó¤Î¿¿¤óÃæBÀÊ¤À¤±460mm¡Ë¡£¤½¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ïº¸¸ª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÄÌÏ©Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ëÁëÂ¦ÀÊ¤â4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄÌÏ©¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿ÁëÂ¦ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÎÙÀÊ¤È¤Î´Ö¤Î¤Ò¤¸³Ý¤±¤Ï¡¢Î¾¥·¡¼¥È¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Î´Ö¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ò¤¸³Ý¤±¤ò²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÏÆÊ¢¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤ÆÄË¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¡ØSorry¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç¤â¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤·¡£¤·¤«¤â¡¢»ä¤Îº¸È¾¿È¤ÈÈà¤Î±¦È¾¿È¤Ï¤Û¤Ü¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤Ã¤³¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤Ï°ìÀÚµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡ÎÙÀÊÃËÀ¤Î´À¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ËÉÕÃå¤·¡Ä
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¿¿Åß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÈ¾Âµ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é´À¤â¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ËÈà¤Î´À¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ëµç¶þ¤¹¤®¤Æº¸ÏÓ¤âÈà¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»ÅÊý¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ÐÄ¥Àè¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»È¤¦»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆùÂÎÅª¤ËÄÌÏ©Â¦ÀÊ¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÅöÁ³¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£
¢¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤ò»î¤ß¤ë¤â¡Ä
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë²æËý¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¤½¤ÎÀÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ã¥ÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀÊ¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø¾è¼Ö ¸å¤ÏÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¡Ù¤ä¡Ø»ØÄêÀÊ¤«¤é¼«Í³ÀÊ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼Ö¾¸¤µ¤ó¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤ÐÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç»Ä¤ê30Ê¬¼å¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¿·´´Àþ¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¡ÈÄ¶ÈîËþ·¿¡É³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¡Ä
¡¡¼ÂºÝ¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤ä¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÂçÀª¤Î³°¹ñ¿ÍµÒ¤ò¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¤È°ã¤Ã¤Æ²¤ÊÆ·÷¤«¤éÎ¹¹Ô¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂÎ³ÊÅª¤ËÂçÊÁ¤Ê¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÎºÂÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢IT´ØÏ¢¤Î²ñ¼Ò¤ÇË¡¿Í±Ä¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë²ÏÆâÄ¾»Ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦39ºÐ¡Ë¡£Èà¤¬¤½¤¦µ§¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£ÎÙ¤ÎÀÊ¤¬Ä¶ÈîËþÂÎ·¿¤Î³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅß¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¿·²£ÉÍ±Ø¤«¤é¿·´´Àþ¤Î¤¾¤ß¹æ¤Î»ØÄêÀÊ¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤Ã¤¿²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬Í½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2ÀÊ¤Î¤Û¤¦¤ÎÁëÂ¦ÀÊ¡£ÎÙ¤ÎÄÌÏ©Â¦¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¿Í¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È²£Éý¤¬¼«¿È¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¼ã¤¤Çò¿ÍÃËÀ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÂçÁêËÐ¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤À¤±¤ÏÎÏ»ÎÊÂ¤ß¡£¾éÃÌÈ´¤¤Ë150kgÁ°¸å¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ÎÊý¤òÀÕ¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î±¿¤Î¤Ê¤µ¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤ÆÆü¤À¡ª¡Ù¤ÈÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¢¡µ¤¤ò¸¯¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤Ï°ìÀÚ¸«¤»¤º
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤Î¤¾¤ß¹æ¤Ê¤É¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëN700·Ï¤Î»ØÄêÀÊ¤ÎºÂÀÊÉý¤Ï440mm¡Ê¢¨3ÀÊÊÂ¤Ó¤Î¿¿¤óÃæBÀÊ¤À¤±460mm¡Ë¡£¤½¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ïº¸¸ª¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÄÌÏ©Â¦¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÆâ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤ëÁëÂ¦ÀÊ¤â4Ê¬¤Î1¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀêÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èà¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÄÌÏ©¤Ë½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤·¤Æ¤¤¤¿ÁëÂ¦ÀÊ¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÎÙÀÊ¤È¤Î´Ö¤Î¤Ò¤¸³Ý¤±¤Ï¡¢Î¾¥·¡¼¥È¤ÎÇØ¤â¤¿¤ì¤Î´Ö¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤Ò¤¸³Ý¤±¤ò²¼¤²¤¿¤Þ¤Þ¤À¤ÈÏÆÊ¢¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤ÆÄË¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ç¡ØSorry¡Ù¤Î°ì¸À¤Ç¤â¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë¤½¤Ö¤ê¤â¤Ê¤·¡£¤·¤«¤â¡¢»ä¤Îº¸È¾¿È¤ÈÈà¤Î±¦È¾¿È¤Ï¤Û¤Ü¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤Ã¤³¤Ê¤Î¤«¡¢Èà¤Ï°ìÀÚµ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡ÎÙÀÊÃËÀ¤Î´À¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ËÉÕÃå¤·¡Ä
¡¡¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¿¿Åß¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ËÈ¾Âµ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é´À¤â¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ËÈà¤Î´À¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤¹¥Ï¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤âºÒÆñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ëµç¶þ¤¹¤®¤Æº¸ÏÓ¤âÈà¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Ë¥Î¡¼¥ÈPC¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤âÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡»ÅÊý¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ÐÄ¥Àè¤Ç¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë»È¤¦»ñÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆùÂÎÅª¤ËÄÌÏ©Â¦ÀÊ¤ÎÇò¿ÍÃËÀ¤Ë°µÇ÷¤µ¤ìÂ³¤±¡¢ÅöÁ³¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤â¤Ê¤¤¡£
¢¡»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤ò»î¤ß¤ë¤â¡Ä
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë²æËý¤â¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ï¤³¤³¤Ç¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯¤½¤ÎÀÊ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ç¥Ã¥ÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀÊ¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¡Ø¾è¼Ö ¸å¤ÏÊÑ¹¹ÉÔ²Ä¡Ù¤ä¡Ø»ØÄêÀÊ¤«¤é¼«Í³ÀÊ¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¾ðÊó¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÀµÄ¾¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼Ö¾¸¤µ¤ó¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤ÐÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÎÌ¾¸Å²°¤Þ¤Ç»Ä¤ê30Ê¬¼å¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×