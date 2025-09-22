◇陸上世界選手権（13日〜21日、東京・国立競技場）

最終日に行われた女子走り高跳びの決勝では、国を超えた選手の絆を感じる印象的な一幕が見られました。

世界記録保持者やパリ五輪メダリストが集まる中、20歳のA.トピッチ選手(セルビア)は世界選手権初のメダルをかけ挑みます。1.97mの跳躍を1回で成功させ並みいる選手と争いますが、突如国立競技場に大粒の雨が降りしきります。

その後、2mの跳躍に3回失敗したトピッチ選手は他の選手の結果次第でメダルが確定するところまでいきました。

雨で中断など不安な時間が続く中、そんなトピッチ選手に寄り添ったのはオーストラリアのE.パタソン選手です。折りたたみ傘をトピッチ選手に差し出し、無言のままそばを離れません。

すでに2mを1回で成功させた、N.オリスラガース選手(オーストラリア)と3回目の跳躍で成功させたM.ジョジグ選手が金・銀を確定。残る銅メダルは世界記録保持者のY.マフチク選手(ウクライナ)の跳躍次第です。

成功させればトピッチ選手は4位、失敗なら3位同率で初のメダルを獲得です。

トピッチ選手は、金メダル候補のマフチク選手の跳躍を前に不安を抑えきれずに今にも泣き出しそうな表情でパタソン選手の肩に頭を預け腕を絡めさせました。

最終的に、マフチク選手が2.02mの跳躍に失敗し、トピッチ選手は同率3位で銅メダルを獲得。パタソン選手も目に涙を浮かべて、トピッチ選手の銅メダルを称えていました。

国を超えた選手同士の絆に、ファンからは「パタソンがトピッチを傘に入れて励ましてて尊い…」「名場面でした」「やさしい世界…」など感動の声が上がり、大きな話題を呼びました。