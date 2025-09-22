「10月から放送が始まる『相棒 season24』（テレビ朝日系）は今夏にクランクインしています。記録的な猛暑のなかの撮影でも、暑さに強いという水谷さんは涼しい顔で右京を演じていました」（テレビ局関係者）

今年で25周年の節目を迎えた水谷豊（73）の主演ドラマ『相棒』。水谷が全身全霊をかけて挑むライフワークだが……。

「スタッフと綿密に打ち合わせをして作り上げていきますが、娘の趣里さん（35）のことが心配で例年どおりとはいっていないそうです」（前出・テレビ局関係者）

趣里は8月29日に自らのインスタグラムでBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）との結婚と妊娠を発表していた。

「4月に週刊誌で三山さんが過去に女性YouTuberに対して、結婚詐欺を働いたと報じられていたため、水谷さんは趣里さんの今後を案じているそうです」（水谷家の知人）

娘の結婚に際して、水谷は三山と初めて対峙していた。

「水谷一家と三山さんが集まり、家族会議が行われたそうです。三山さんは腰が低く、“趣里ちゃんを第一に考える”と伝えたといいます。三山さんの熱い思いを聞き、豊さんは義理の父として三山さんに『しばらくは世間から冷めた目で見られることは覚悟しておくように』と告げたそうです。

水谷さんは三山さんの仕事に口を出す気はないと周りに言っています。俳優の先輩として、『仕事がうまくいかない期間があるかもしれないけれども耐えて頑張って』とのエールは送ったといいます。

さらに『今は趣里とおなかの子を最優先したほうがいいよ』とアドバイスしたと聞いています。伊藤蘭さん（70）からは『一緒に支えていきましょうね』と伝えられたそうです」（前出・水谷家の知人）

水谷から助言を受けた三山だが空回りしてしまっているようだ。

9月10日に三山は結婚発表後初めてインスタグラムを更新し、《我が家に新しい家族》《‘もんくん’です。宜しく》と綴り、ゴールデンレトリバーの子犬を抱える画像を投稿していた。

「趣里さんは“いい写真！”と特に気にしていなかったそうですが、SNS上では《今じゃ無い》との厳しい意見が次々に上がりました。

奥さんの妊娠中に犬を飼い始めること自体に問題はありませんが、出産が近づき奥さんのケアや子育ての準備など、やらなければならないことが増える時期。そのため、自らの芸能活動をアピールしているようで“身勝手”と感じた人も多かったのかもしれません。

水谷さんは確かに“家族を第一に”とアドバイスしたものの、この時期に愛犬を“家族”としてSNSで公開した三山さんの天然ぶりに“言葉が通じないのか……”と不安に思っているようです」（前出・水谷家の知人）

義理の息子との間に起きたコミュニケーション問題。さすがの右京でも史上最大の難問か!?