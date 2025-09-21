リラックスした様子で床に寝そべる子猫。チャンネル主さんがお腹のあたりを手でくすぐってやると、子猫らしい反応が返ってきたとのこと。動画は1.4万回以上も再生され、「とってもチャーミング」「優しく愛らしい猫ちゃん達の魅力をタップリと観せてくれる素敵な動画です」とのコメントが集まっています。

【動画：横になって寝転んでいる子猫→お腹をくすぐってみると……】

床でリラックスしている猫たち

Youtubeアカウント「Tiny Kitten」さまに登場した、大人の猫と子猫たち。床に寝そべる大人の猫は、どこかお疲れの様子。子猫たちはそんなこともお構いなしで、ちょっかいをかけていたのだそう。

一匹の子猫は遊び疲れたのか、ゴロンと床に寝そべり、リラックスした様子をみせていたのだそう。チャンネル主さんが手を差し出すと、そのままじゃれついてきたとのこと。短い前脚で上手に指をキャッチしていたのだとか。

各々自由に過ごす時間

小さな前脚を折りたたんで香箱座りをする姿は、なんとも可愛らしいです。他の子猫たちも床に寝そべりながら、うとうととまどろんだり、毛づくろいをしたりしてのんびりしていたのだとか。

子猫たちがお昼寝モードの中、親猫は少し時間に余裕ができたのか、チャンネル主さんに甘えに来たとのこと。背中を撫でてもらうと、嬉しそうに鳴いていたとのことです。

お腹をくすぐってみると…

寝そべっていた一匹の子猫のお腹をくすぐっていたチャンネル主さん。子猫ははじめはその手にじゃれていたものの、すぐに気持ちよくなってきたのか、眠そうに目をほそめたとのこと。

電池が切れたように眠りに落ちていく子猫らしい姿は、見ていてほほえましくなります。また目が覚めたら、元気いっぱいにみんなでたくさん遊んでくださいね。

お腹をくすぐられて寝落ちてしまう子猫の姿は、Youtubeで1.4万回以上も再生され、「寝ちゃいましたね。可愛かったです」「無防備な小さなお腹をくすぐられたマーブルちゃんは、アッサリと愛くるしい寝顔になってネンネの国に行ってしまいました」「飼い主パパの猫ちゃん達は、どの子もどの子も一番可愛くて、比べることなんか出来ません」「みんな本当にかわいい」といった声が寄せられています。

Youtubeアカウント「Tiny Kitten」さまには、チャンネル主さん宅の大人の猫と子猫の動画が投稿されています。よちよち歩きの子猫たちが成長していく姿に癒されますよ。

写真・動画提供：Youtubeアカウント「Tiny Kitten」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。