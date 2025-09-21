常連だからと言って特別扱いはしないのに…クレーマーのヤバい勘違い｜この2人、接点ゼロです【ママリ】

この漫画は、ナエくま(@naekuma358)さんのバイト先のクレーマーが、自分本位の言動が原因で他のお客様との間で次々にトラブルを引き起こし、他店で最終的に出禁になるまでのエピソードを描いた作品です。『この2人、接点ゼロです』第29話をごらんください。

女性客にかばんを叩かれるようになった問句さん、店員さんに注意してほしいようですが、因果応報のようなものだとナエくまさんは内心では思っていました。





女性客は、店には何の迷惑もかけていないため、店員は注意はできないと伝えると、「あたしには迷惑をかけているのよ！」と主張して引きません。

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんは問句さんの主張を受けて、問句さんの心の内を想像します。





©naekuma358

©naekuma358

店員さんが、常連である問句さんの心情を慮り、問句さんにとって不快な行動をする女性客に「今日限りで来ないでもらえますか」と言ってくれる様子を想像…。





©naekuma358

©naekuma358

女性客も、常連の問句さんにはかなわないと悟り、一件落着。問句さんは高笑い。



そんなことがあるわけがありません。





©naekuma358

©naekuma358

カモネギ飯店では、お客様の来店頻度に寄らず、対応は平等です。問句さんは、どうやら少し勘違いをしているようです。





©naekuma358

自分を特別扱いしてほしい問句さん。しかし、カモネギ飯店ではお客様は平等で、常連だからと言って特別扱いはしません。



問句さんは勘違いをしているようでした。





口を開けば不満ばかり…自分本位の言動の結果は自分に帰ってくる

©naekuma358

©naekuma358

©naekuma358

ナエくまさんが働く飲食店の常連客・問句さんは、いつもどこか不満げで、他人への愚痴が絶えない人物でした。ある日も「同じ時間帯によく来る女性が、食後にトイレで吐いている」と決めつけ、それを“気に入らない”とナエくまさんに話してきたのです。しかしその話に確証はなく、ただの思い込みのようでした。



その後も問句さんは、特に根拠もなく他のお客さまを悪く言ったり、勝手な想像で相手を批判したりと、不快な発言を繰り返します。店長が注意を促しても態度は改まらず、相手を否定する言動は続いていました。



ある日、ナエくまさんがよく行くお店で、煙草の煙を吸いたくないにもかかわらず喫煙席に座るという自分本位の振る舞いからお客さまとトラブルを起こしてしまいます。見かねた店主によって問句さんは出禁を言い渡されることになりました。飲食店は、多くの人が一緒に過ごす場所です。仕事や勉強の緊張から解放され、気分良く食事ができるペースであるのが理想的ではないでしょうか。自分本位な振る舞いは、結果的に自分の信用や居場所を失うことにつながると気づかされるエピソードです。





記事作成: もも

（配信元: ママリ）