史上最速リーグ優勝から4日後の9月11日。阪神で今季初となるスタメン出場を果たしたのが、原口文仁内野手（33）だ。

球界の“がんサバイバー”として知られる原口。

「19年に大腸がんを公表。ステージ3Bまで進行していましたが、同年1月に手術を受けて5月に実戦復帰し、6月に一軍に合流すると、代打でタイムリーを放ってお立ち台に上がりました。試合に出場している間も抗がん剤治療を継続。治療の甲斐あって、昨年に自身のXで完治を報告し、虎ファンや多くの難病患者に勇気を与えました」（スポーツ紙記者）

球団側は「裏切られたと受け止めている」

しかし近年は代打での起用が多く、今季は優勝決定まで長らく二軍暮らし。一軍出場は13試合、打率は0割7分7厘に留まっている（9月15日時点）。

「13日の巨人戦で代打で登場すると、投手強襲の打球をヘッドスライディングで内野安打とし、ようやく今季初安打を記録しました。しかし、このまま存在感を示せなければ、今オフには大幅減俸、さらには戦力外を通告される可能性も高まりつつあります」（同前）

実は原口は昨オフ、出場機会を求めて国内FA権の行使を宣言。しかし、他球団から魅力的なオファーが届かず、阪神残留を決断していた。

「球団としては原口のがんが判明した際、引退後も面倒をみるつもりで契約を継続した。それだけ気にかけていた原口にFA権を行使され、裏切られたと受け止めている」（球団関係者）



原口のみならず、藤川球児監督（45）は今オフ、厳しい人員整理を断行するとみられている。

「藤川監督は昨秋の就任会見の席上、『実力のないベテランは必要ない』と宣言しました。今季の1年間で藤川監督のお眼鏡に適わなかった選手が、オフにふるいにかけられるのは間違いない。

対象となるのはベテランだけではなく、19年夏の甲子園で履正社高の4番として優勝に貢献した井上広大外野手（24）も、トレード要員として浮上しています」（同前）

そんな雰囲気を敏感に察知し、“先回り”する選手もいるという。

「今季、一軍登板がわずか1試合に留まっている西勇輝投手（34）が、自らトレードを申し出ていると言われています。

西は今季、右膝内側側副靱帯の変性で約2カ月間にわたって戦線離脱。しかし6月に実戦復帰しても、なかなか一軍に昇格できず、周囲に『チャンスないわ』と不満を漏らしていました。

その不満は藤川監督の耳にも届いているといいます」（同前）

来年も縦縞ユニフォームを着られるのは誰？

