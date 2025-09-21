

くれまぐ＆MINAMI＆梶原叶渚ら（C）めがねのまちさばえSDGsフェス2025

くれいじーまぐねっと、MINAMI、梶原叶渚らが20日、福井県鯖江市の西山公園で行われた『“さばえアクション∞（エイト）”コレクション produced by TGC』に出演した。

東京ガールズコレクションを企画・制作しているW TOKYOが、鯖江市が主催する『めがねのまちさばえ SDGs フェス 2025』と３年連続でコラボレーション。“めがねのまちさばえ応援プロジェクト スペシャルステージ”として、同コレクションと『LDH ダンスワークショップショー』が行われた。

『“さばえアクション∞（エイト）”コレクション produced by TGC』ステージでは、福井文化服装学院の学生が鯖江市内の繊維産業から排出される端材を活用して制作したサステナブルなアクセサリーや「メガネ」を華やかな衣装に取り入れたファッションを、くれいじーまぐねっとや、米澤りあ、そしてMINAMI、梶原叶渚らが着こなし、キッズモデルとレッドカーペットを歩いた。

米澤りあは「流行を取り入れながらもキッズモデルらしく斬新で、一緒に歩いた夏山凜花ちゃんが着けていた手作りのリボンのヘッドドレスもかわいかったです！」。梶原叶渚はキッズモデルから聞いた鯖江の魅力として「おばあちゃんに作ってもらった衣装も可愛かったし、街にあるめがねのオブジェも素敵、写真撮って帰りたいです！」

今日の衣装についてMINAMIは「生徒さんが作ってくれたコルセットとヘアバンドがポイントです」と笑顔を見せた。

また、くれいじーまぐねっとは、福井県鯖江市の「さばえ魅力発信アンバサダー」、MINAMIは山梨県甲府市の「甲府ジュエリーアンバサダー」として活動しており、アンバサダー同士の共演が実現。

MINAMIは「今日の衣装では、甲府ジュエリー甲子園で最優秀賞を受賞したネックレスと、甲府ジュエリーのイヤリングを身に着けています。キラキラして気分が上がるし、今回出演できてとてもうれしいです」と笑顔。

先日のマイナビ TGC 2025 A/W のバックステージで初めて越前漆器を見た感想として「漆器は古風なイメージだったけれど、さまざまなデザインがあってびっくりしました」と語った。

越前漆器の工房を間近で見学したというくれいじーまぐねっとは「ひとつひとつ職人さんの手作業が丁寧で、思わず話しかけるのをためらうほど。今どきのデザインで日常使いできるものもたくさんありました」とコメント。

また、EXILE TETSUYA がプロデュースする「LDH ダンスワークショップショー」には EXILE TETSUYA、THE RAMPAGE 岩谷翔吾、そして EXPG STUDIO NAGOYA の生徒 8 名と一緒に、LDH所属アーティストの名曲に合わせてオリジナルダンスワークショップショーを披露した。