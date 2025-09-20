畑を見守る「ちっちゃいベテラン」 1歳児の後ろ姿が貫禄ありすぎ
「ポーズが老練のソレ」「前世お百姓だったなコレは」こんな声が寄せられているのは、Xユーザー・Mさんが投稿した1枚の写真。
そこに写っていたのは、庭の畑を中腰でじっと見つめる小さな女の子。その背中から漂うのは、まるで長年畑を見守ってきた農家のような貫禄でした。
Mさんによると、写真のモデルは1歳4か月になる娘さん。朝、畑の見回りをしていた時の一コマで、「朝起きてまず最初に畑をチェックするのが日課です」と教えてくれました。
この独特の中腰ポーズを見せるようになったのは、ここ1週間ほどと最近のこと。きっかけは、畑仕事をする父親の姿でした。
「部屋の中からいつも夫が畑をしているのを見ていたのですが、涼しくなって一緒に畑に出るようになってから、真似をするようになったんです」とMさん。
「親の背中を見て子は育つ」なんて言いますが、子どもならではの観察力と模倣力が、ベテランの風格を生み出していたようです。
初めてこの後ろ姿を見たときの感想を聞くと、「ちっちゃい老人みたいで、我が子ながらとてもかわいいと思いました」と笑うMさん。
それは投稿を見た多くの方にとっても同じだったようで、寄せられたいいねの数はなんと26万件超え。大きな反響と共に、広く癒やしを届けました。
なお、この独特のポーズが見られるのは五分五分の確率なのだとか。1歳児の厳しいチェックを受けた畑の作物たちは、きっと大きく美味しく実ってくれるに違いありません。
朝起きてまず最初に畑のチェックをする小さい人 pic.twitter.com/tMQ4auI937
— M 1y(5/2🎀) (@m05070125) September 18, 2025
＜記事化協力＞
M 1y（5/2）さん（@m05070125）
（山口弘剛）Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025092003.html