¡¡[Alexandros]¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖAsh¡×¤ò9·î29Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Øµ´¿Í¸¸Åõ¾¶¡Ù¤ÎÂè2¥¯ー¥ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ëµ¯ÍÑ¡£¥Àー¥¯¤Ê½Å¸ü¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡¢Á´ÊÔ±Ñ»ì¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¶î¤±¤Æ9·î27ÆüÊüÁ÷¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¤Î¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤È¤ò¤«¤·¡Ù¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ç¥é¥¸¥ª½é²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢Åá¤ò¿¶¤ë¤¦°ÕÌ£¤òÌä¤¤Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢170Ç¯¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ëµ´¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÏÂÉ÷Âç²Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºß¡ØÌÀ¼£ÊÔ¡Ù¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¡¹½µÊüÁ÷¤ÎÂè24ÏÃ¤ÇºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë