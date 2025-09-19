ÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¿Í¡¡¡È¼«¿È¡É¤ØÁ÷µå¡ÄSNSÏÃÂê¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤Î!?¡×
¡ÖÂçÃ«»÷æÆÊ¿¡×¤³¤È°æ¼ê¸ý²ÂÚö¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥Ã¥Á
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀïÁ°¡¢Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òº¸ÍãÀÊ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»î¹çÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿µå¤ò´ÑµÒÀÊ¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¸«¤»¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤ÎÆü¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¹¤ëº¸ÍãÀÊ¤Î´Ñ½°¤ØÅê¤²¹þ¤à¤È¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î´é¼Ì¿¿¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¤¿¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢¼þ°Ï¤«¤éÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¡ÈÂçÃ«»÷æÆÊ¿¡É¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¼ê¸ý²ÂÚö¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¬¥Ü¡¼¥ëÅê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È»×¤¦¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬Â¿¤¯¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¤«¤é¡È»÷æÆÊ¿¡É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆÅê¤²¤¿¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¡×¡ÖÁÀ¤Ã¤¿¤Î!?¡×¡ÖÁá¤¯°ì½ï¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÜ¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë´¶¤¸¤¬¡¢À¨¤¤¡£Ä»È©¥â¥Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë