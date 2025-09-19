Kis-My-Ft2 Àé²ì·ò±Ê¡ÖÈþ¤·¤µ¤ÎÄÉµá¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÈÈþÍÆ¡É¤È¡È¥¢ー¥È¡É¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬¡¢9·î18Æü¤ËÅìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó ¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥Ã¥ô¥£¹çÆ±²ñ¼Ò¥¢¥é¥¬¥ó¡¦¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ªÈ©¸«Salon¡ÙÈ¯É½²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛKis-My-Ft2 Àé²ì·ò±Ê¡Ø¤ªÈ©¸«Salon¡ÙÈ¯É½²ñ »£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿°ìÍ÷¡Ë
¡¡Àé²ì¤Ï¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤ÏÈþÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤äÆü¡¹¤Î¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢TV¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±éÃæ¤ÎÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ The ONE. ±¡Ä¹¤Î¾å¸¶·ÃÍýÀèÀ¸¤¬Æ±ÀÊ¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÈþÍÆÃË»Ò¤È¤·¤Æ·Ð¸³ÃÌ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃíÆþ¤ä¥ìー¥¶ー¤ò»È¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤Ê¤É¥á¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê½Ñ¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÎ¸³¼Ô¤¬²áµî5Ç¯´Ö¤Ç2ÇÜ¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤¬¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Àé²ì¤Ï¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¼þ°Ï¤ËÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡Ø¤·¤¿¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢ÀÎ¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡£¥ªー¥×¥ó¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÀé²ì¤Ï¡¢¡ÖËÍ¼«¿®¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î´é¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÊì¤¬ÈþÍÆ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÃÎ¸«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾¯¤·¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ÈÊÌ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤¬ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ü½Ñ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ë¤«¤µ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¡¢ÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö10ÂåÁ°È¾¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Îº¢¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢É¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¸µ¡¢¤¢¤È¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤Ê¤ó¤«¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Àº¿ÀÅª¤ÊÊÑ²½¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Å»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÌÀ³Î¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤éÊÑ¤ï¤ì¤ë¼«¿®¤ò¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤¬ÈþÍÆ°åÎÅ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Àé²ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤¤¤¿³Ê¸À¤òÈ¯É½¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤Î°Õ»Ö¤ÇÈþÍÆ»Ü½Ñ¤ò·è¤á¤ë¤Ê¡£ÈþÍÆ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤³¤í¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤ÇÂ¾¿Í¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃ¯¤«¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Åú¤¨¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤¢¤È¤Î´î¤Ó¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤ÈÈ¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÂ¾ÀÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤è¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤Î¤Ê¤¤»Ü½Ñ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áª¤ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È°å»Õ¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤¿ÀèÀ¸¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±¤¿¤¢¤È¤Î¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Î°Õ»Ö¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤«¤é³Ø¤ó¤ÀËÜ²»¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÈ©¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÈ©¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëÂÎ¸³·¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ªÈ©¸«Salon¡Ù¤Ï¡¢Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¤Ç9·î19Æü～21Æü¤Þ¤Ç¡¢°Ê¹ß¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¤È3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Kis-My-Ft2 Àé²ì·ò±Ê ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
――ÈþÍÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿YouTube³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
Àé²ì·ò±Ê¡Ê°Ê²¼¡¢Àé²ì¡Ë¡§¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤ë¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç±¿±Ä¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë½é¤á¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬ËÍ¤ÎYouTube¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È´ò¤·¤¯»×¤¦½Ö´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àé²ì¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÃÎ¼±¤òÃÎ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä»Ü½Ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤«°ì¸Ä¤½¤Î¿Í¤Î¤Ê¤«¤ÎÃÎ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÈþÍÆ¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê´ë²è¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇº¤ß¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¤´¼«¿È¤Î¡Èµ¤¤Å¤¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Àé²ì¡§¼ÁÌä¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤«¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
――²òÁüÅÙ¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
Àé²ì¡§¤½¤ì¤Ã¤ÆÍ×¤ÏÃê¾ÝÅª¤À¤«¤éÁª¤Ù¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈ©¤ò¤É¤¦²þÁ±¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Î²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¼«Ê¬¤¬¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ÈþÍÆ°åÎÅ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢É¬Í×¤ÊÀ®Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë»Ü½Ñ¤ä¾¦ÉÊ¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤ê³§¤µ¤ó¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÃÎ¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
――¤½¤Î¡È²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÈþÍÆ°Ê³°¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Àé²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«Êª»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤ËÆ±ÍÍ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
Àé²ì¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤À¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤ËÍýÏÀÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«ÌäÂê¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤òÄÉµá¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤éÃê¾ÝÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¤³¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¤¤¤Ã¤«¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¡È²òÁüÅÙ¡É¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ï¾ï¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
――¤Ê¤Ë¤«Çº¤ß¤äÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²òÁüÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¼êÃÊ¤òÃµ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Àé²ì¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤ËÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÅú¤¨¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Åú¤¨¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤ÎÍ§Ã£¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
――Í§Ã£¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Kis-My-Ft2¤Î¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÈþÍÆ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Àé²ì¡§¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥¿¥Þ¡Ê¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡Ë¤È¤Ï¤¿¤Þ¤ËÈþÍÆ¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È²£Èø¡Ê¾Ä¡Ë¤µ¤ó¤È¤«¤Ï¡¢¡Ö¡ÊYouTube´ë²è¤Ç¡Ë¥í¥±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤ÉÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤è¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤ó¤ÊËÍ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊÑ¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――Àé²ì¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¢ー¥È¡É¤È¤¤¤¦ÈþÍÆ¤È¤ÏÊÌ¤ÎÂç¤¤ÊÃì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â¡È¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àé²ì¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÈþÍÆ¤ä¥¢ー¥È¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àé²ì¡§¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë»þ´Ö¡É¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢ー¥È¤âÃ¯¤«¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸½Âå¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ËÍ¤À¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤òÂç»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¤«¤ÇËèÆü¼«Ê¬¤Î¤ªÈ©¤ò¤¤¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤·¤ÆÈþÍÆ¤È¥¢ー¥È¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¡ÈÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄÉµá¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÎÄÉµá¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
――Àè¤Û¤É¤Î²ñ¸«¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿³Ê¸À¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤È¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÁªÂò»è¤Î1¤Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀäÂÐ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÁªÂò»è¤Ê¤ó¤À¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Àé²ì¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àé²ì¡§¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â°ìÊý¤Ç¡¢°å»Õ¤ÈÏÃ¤¹¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Þ¥Êー¤«¤Ê¤Ã¤ÆËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤âÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢°å»Õ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç»Ü½Ñ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥áー¥¸¤äÍýÁÛ¤È°ã¤Ã¤¿¤È¤¤¬¡¢ÈþÍÆ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï°å»Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÂ¦¤ÎÌÜÀþ¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÃÎ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
――¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬ÈþÍÆ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤ÃËÀ¤¬ÈþÍÆ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àé²ì¡§¤ªÈ©¤òµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤¿¤ë¤ß¤òµ¤¤Ë¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤«¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÏÀÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡È¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤à¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÈà½÷¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Æ±¤¸¥¹¥¥ó¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£Àö´é¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ºÀö´é¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÌý¤ä³Ñ¼Á¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¹ÚÁÇÀö´é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥ëー¥Æ¥£ー¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÃÎ¼±¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÀè¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¶ì¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸åÈþÍÆ¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Àé²ì¡§Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«ËÍ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤Ä¥¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¼«Ê¬¤Î¼ñÌ£¡É¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢ÈþÍÆ¤ÎÊ¬Ìî¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤«ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊÈ¯É½²ñ Ê¸¡áËÜ ¼ê¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー Ê¸¡¦¼èºà¡á°ËÆ£Áï»Ö¡Ë