¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ÖUberÇÛÃ£°÷¤¬¶¼Ç÷¤ÎÈï³²¤Ë¡©¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é"¤¢¤Îµ¡Ç½"¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖX¤òÇÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤¢¤ë¥¦ー¥Ðー¥¤ー¥Ä¤ÎÇÛÃ£°÷¤ÎÊý¤¬¶¼Ç÷¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì·ë¹½ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¡£Uber Eats¤ÎÇÛÃ£Ãæ¤ËÃíÊ¸¼Ô¤Î¥á¥âÍó¤Ë¡Ö¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤é¡¢ÇËÂ»¤·¤¿¤é¡¢»¦¤¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤µ¤é¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¾×·â¤Î»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡¢ÃíÊ¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¸Ä¿Í¹¶·â¤¬¥Í¥Ã¥È¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¸½¾õ¤ä¡¢ÇÛÃ£°÷¤Î¡Ö´é¼Ì¿¿¤È»áÌ¾¤¬´ÊÃ±¤Ë¥¹¥¯¥·¥ç¡¦ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×Uber Eats¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¯¥·¥çËÉ»ßµ¡Ç½¤òÁá¤¯Æ³Æþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò»ä¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢°ì¸þ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£Â¾¼Ò¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï´é¼Ì¿¿¤ÎÉ½¼¨¤Ê¤·¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖÇÛÃ£°÷¤Ã¤Æ·ë¹½·Ú¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤½¤Î´í¸±À­¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Í¥Ã¥È¤Ç°ìÊýÅª¤ËÈðëîÃæ½ý¤òÍá¤Ó¤ë¤Ã¤Æ²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î½ÅÍ×À­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢½ÐÁ°´Û¤äWolt¤Ê¤É¤Ç¤Ï´é¼Ì¿¿¡¦Ì¾Á°¤ÎÉ½¼¨¤¬¤Ê¤¯¡¢UberEats¤Ç¤À¤±¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¹­¤¯É½¼¨¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ëµ¿Ìä¤òÄè¤·¤¿¡£

¥ì¥¯¥¿ー¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥·¥çËÉ»ßµ¡Ç½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤«ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼Â´¶¤ÏÀäÂÐ¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤¦¤¤¤¦´í¸±À­¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¤Î¥ê¥¹¥¯¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤éUber Eats¤ä¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ²¿¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¼çÄ¥¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤3000·ï¤°¤é¤¤ÇÛÃ£¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç²¿·ï¤«¥¹¥¯¥·¥ç¤Ç´é¼Ì¿¿¤È¤«ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ë¥±ー¥¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤ë¡£

Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¥¹¥¯¥·¥çËÉ»ßµ¡Ç½¤ä´é¼Ì¿¿¤ÎÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÊç½¸¤·¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëµÄÏÀ¤ÈUberEatsÂ¦¤Ë¤è¤ëÁáµÞ¤Êµ¡Ç½²þÁ±¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤ó¤À¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

02:02

ºë¶Ì¸©¤ÎÇÛÃ£°÷¤ËÃí°Õ´­µ¯?¶¼Ç÷ÅªÃíÊ¸¼Ô¤Î¼ÂÂÖ¤ÈË¡Åª¥ê¥¹¥¯
07:53

ÇÛÃ£°÷¤Î´é¼Ì¿¿¡¦Ì¾Á°É½¼¨¤ÏÉÔÍ×¡©³Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î±¿ÍÑÈæ³Ó
12:49

¥á¥ó¥Ð¡¼¸ÂÄêÆÃÅµ¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«»Ï¤È¤ªÆÀ¤ÊÅÐÏ¿°ÆÆâ

